De promotor de Justiça a vice de Flávio Bolsonaro: quem é Alfredo Gaspar

O deputado federal Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, conhecido apenas como Alfredo Gaspar (PL), foi o nome escolhido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) para disputar a Vice-Presidência da República nas eleições de 2026.

Advogado, ex-promotor de Justiça e ex-secretário de Segurança Pública de Alagoas, Gaspar chega à chapa como um dos principais expoentes da pauta de segurança pública da direita e com uma trajetória construída no Ministério Público antes de ingressar na política partidária.

Eleito deputado federal em 2022, Gaspar ficou conhecido nacionalmente por defender o endurecimento do combate ao crime organizado, o aumento das penas para crimes violentos e o fortalecimento das forças de segurança.

Na Câmara, atuou principalmente nas comissões de Constituição e Justiça (CCJ), Segurança Pública e Relações Exteriores, além de integrar diferentes colegiados sobre segurança, inteligência artificial e direito digital.

Carreira construída no Ministério Público

Natural de Maceió, capital de Alagoas, Alfredo Gaspar nasceu em 13 de agosto de 1970. Formou-se em Direito pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió (Cesmac) e concluiu pós-graduação em Direito Público na mesma instituição.

Antes de entrar na política, dedicou praticamente toda a vida profissional ao Ministério Público de Alagoas. Ingressou na carreira de promotor de Justiça em 1996 e permaneceu no Ministério Público por 24 anos.

Atuou em diversas promotorias criminais e coordenou o Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas (Gecoc), tornando-se uma das principais referências da área de combate ao crime organizado em Alagoas. Também presidiu o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça.

Entre 2017 e 2020, exerceu por dois mandatos consecutivos o cargo de procurador-geral de Justiça de Alagoas, chefiando o Ministério Público estadual.

Secretário de Segurança de Renan Filho

Embora hoje seja identificado com a oposição ao governo Lula e com o campo bolsonarista, Alfredo Gaspar ocupou cargos relevantes durante a gestão do então governador Renan Filho (MDB).

Foi secretário de Segurança Pública em dois períodos, entre 2015 e 2016 e novamente entre 2021 e 2022, quando coordenou as políticas estaduais de combate à violência.

Durante sua passagem pela pasta, ganhou notoriedade por defender uma atuação mais firme das forças policiais e por associar a redução dos índices de homicídios em Alagoas às estratégias de integração entre as polícias e de enfrentamento às organizações criminosas.

Da prefeitura de Maceió ao Congresso

Em 2020, Alfredo Gaspar deixou o Ministério Público para disputar a Prefeitura de Maceió. Candidato pelo MDB, foi derrotado no segundo turno por JHC (então no PSB), em uma disputa municipal acirrada.

Dois anos depois, foi eleito deputado federal por Alagoas pelo União Brasil, figurando entre os candidatos mais votados do estado. Na Câmara, concentrou sua atuação em projetos relacionados ao combate à corrupção, segurança pública, endurecimento da legislação penal e fiscalização da administração pública.

Também coordenou a comissão externa criada para acompanhar o afundamento do solo em bairros de Maceió provocado pela mineração de sal-gema pela Braskem.

Aproximação com o bolsonarismo

Embora tenha iniciado o mandato pelo União Brasil, Alfredo Gaspar aproximou-se progressivamente da oposição ao governo Lula e das lideranças do Partido Liberal.

Em 2026, filiou-se ao PL a convite de Flávio Bolsonaro e assumiu a presidência estadual da legenda em Alagoas, passando a coordenar a estratégia eleitoral do partido no estado.

A mudança consolidou sua associação com o bolsonarismo e o colocou entre os principais nomes da direita nordestina.

A escolha de Alfredo Gaspar como vice atende a diferentes objetivos políticos da campanha de Flávio Bolsonaro.

Além de reforçar a pauta da segurança pública, um dos principais eixos do discurso do PL, o deputado leva para a chapa experiência na área jurídica, passagem pelo Executivo estadual e presença em um estado do Nordeste, região historicamente mais desafiadora para candidaturas apoiadas pelo bolsonarismo.