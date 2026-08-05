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'La La Land' volta aos cinemas em agosto para celebrar 10 anos de lançamento

Paris Filmes confirmou nova exibição do romance musical que arrecadou mais de US$ 440 milhões mundialmente

'La La Land': Vencedor de seis Oscars e responsável por uma das cerimônias mais lembradas da premiação, musical retorna às salas de cinema. (Netflix/Divulgação)

'La La Land': Vencedor de seis Oscars e responsável por uma das cerimônias mais lembradas da premiação, musical retorna às salas de cinema. (Netflix/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 5 de agosto de 2026 às 13h33.

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Dez anos depois de Mia e Sebastian transformarem Los Angeles em cenário para um dos romances mais marcantes do cinema recente, "La La Land" está pronto para voltar às telonas. O musical estrelado por Emma Stone e Ryan Gosling terá uma nova exibição nos cinemas brasileiros em agosto.

A Paris Filmes anunciou que o longa retorna aos cinemas do país no dia 20 de agosto, como parte das comemorações por seus dez anos de lançamento. A programação e as salas participantes devem variar de acordo com cada rede.

O fenômeno de 'La La Land'

Lançado em 2016 e dirigido por Damien Chazelle, "La La Land" acompanha Mia (Emma Stone), uma aspirante a atriz, e Sebastian (Ryan Gosling), pianista apaixonado por jazz.

Os dois se conhecem em Los Angeles enquanto tentam construir suas carreiras. O relacionamento cresce ao mesmo tempo em que oportunidades profissionais colocam os sonhos de ambos em novos caminhos.

O filme se transformou em um dos grandes sucessos daquele ano. Produzido com orçamento estimado em US$ 30 milhões, arrecadou cerca de US$ 447 milhões nas bilheterias mundiais.

Seis Oscars e uma cerimônia histórica

O sucesso chegou também às principais premiações de Hollywood. "La La Land" recebeu 14 indicações ao Oscar de 2017, igualando o recorde de "Titanic" (1997) e "A Malvada" (1950) entre os filmes mais indicados da história da premiação até então.

O musical terminou a noite com seis estatuetas: Melhor Direção para Damien Chazelle, Melhor Atriz para Emma Stone, Melhor Fotografia, Melhor Design de Produção, Melhor Trilha Sonora e Melhor Canção Original por "City of Stars".

Aquela edição do Oscar também ficou marcada pela confusão na entrega de Melhor Filme. "La La Land" chegou a ser anunciado como vencedor, mas o prêmio pertencia a “Moonlight: Sob a Luz do Luar”, após uma troca de envelopes.

O longa ainda estabeleceu um recorde no Globo de Ouro de 2017 ao conquistar sete prêmios.

Filme também será reexibidos nos EUA

Nos Estados Unidos, o filme também retorna aos cinemas a partir de 16 de agosto. A cidade de Los Angeles já recebeu eventos especiais relacionados ao aniversário, incluindo sessões no Griffith Observatory e uma apresentação com orquestra no Greek Theatre.

Confira o trailer do filme:

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