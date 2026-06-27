'Bolsonaro sempre fez a melhor escolha', diz Valdemar sobre candidatura de Flávio

O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, reafirmou neste sábado, 27, o apoio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República, em meio à crise pública envolvendo o parlamentar e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Durante evento do partido em Goiânia, Valdemar afirmou que Flávio foi o nome escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para disputar a eleição presidencial.

"E dizer para vocês. Flávio Bolsonaro foi escolhido pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro sempre fez a melhor escolha", afirmou Valdemar.

O evento marcou o lançamento das pré-candidaturas do senador Wilder Morais ao governo de Goiás e de Ana Paula Rezende ao cargo de vice-governadora, além da apresentação de nomes do partido para o Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.

Flávio participou ao lado de Valdemar e defendeu a construção de um projeto para retirar o PT do Palácio do Planalto nas eleições de 2026.

A manifestação pública ocorre um dia após Valdemar admitir que retornaria ao Brasil para tentar solucionar o conflito entre Flávio e Michelle, classificado por ele como um problema de grande impacto para o partido.

"Eu tenho que conversar com a Michelle chegando e com o Flávio. Nós temos que acertar isso aí, porque, se não acertar isso aí, nós já vamos sair perdendo em casa. Vamos ter que acertar", disse em entrevista à Rádio Gaúcha, ainda no aeroporto de Miami

Valdemar também classificou o desentendimento como "muito sério" e ressaltou a importância política da ex-primeira-dama para o partido. "A Michelle tem um preço para nós; o que ela fez pelo PL Mulher no Brasil não tem preço", afirmou.

Crise expôs disputa interna no bolsonarismo

A crise ganhou dimensão nacional após Michelle Bolsonaro divulgar um vídeo de 27 minutos no qual afirmou ter sido desrespeitada por Flávio durante uma discussão sobre os rumos do PL no Ceará. A ex-primeira-dama também acusou integrantes da família Bolsonaro de atuarem de forma coordenada contra ela. A gravação ultrapassou 5 milhões de visualizações e ampliou a pressão sobre a pré-campanha do senador.

O episódio teve origem nas divergências sobre uma possível aliança entre o PL e o ex-ministro Ciro Gomes na disputa pelo governo do Ceará. Michelle afirmou ter se posicionado contra a articulação e relatou que, após tornar pública sua posição, recebeu uma ligação em tom ríspido de Flávio.

Nos bastidores, aliados do senador avaliam que o embate interrompeu a tentativa de reorganizar sua pré-campanha após o caso Dark Horse. Integrantes do entorno de Flávio afirmam que o momento exige unidade para evitar reflexos negativos nas pesquisas eleitorais, enquanto interlocutores dos dois lados tentam reconstruir pontes e impedir que a disputa interna se prolongue.