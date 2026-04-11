Quem é José Guimarães, novo responsável pela articulação política de Lula

Escolhido para comandar a Secretaria de Relações Institucionais, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), ficará responsável pela articulação política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta etapa final do mandato antes das eleições.

Ele assume a posição antes ocupada por Gleisi e ajudará a fortalecer às relações do governo.

De acordo com O GLOBO, Guimarães corresponde ao perfil político buscado por Lula para a função.

Durante o processo de definição, o presidente descartou o chefe do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Olavo Noleto, que chegou a ser apontado como favorito para o posto.

A decisão de assumir o cargo ocorre enquanto o deputado manifestava interesse em disputar uma vaga no Senado pelo PT. No entanto, o cenário no Ceará já conta com outros aliados do partido na disputa.

Fora das eleições

Com a ida para o ministério, Guimarães fica impedido de concorrer nas eleições, uma vez que o prazo de desincompatibilização já foi encerrado.

A saída de Guimarães da liderança do governo na Câmara também é vista como um gesto político de Lula ao grupo do senador Cid Gomes (PDT-CE).

O irmão do senador, Ciro Gomes, deve disputar o governo do Ceará pelo PSDB contra o atual governador Elmano de Freitas (PT). Cid está rompido com Ciro e já indicou apoio ao PT no estado.

O parlamentar ocupou o posto de líder do governo na Câmara ao longo de todo o atual mandato de Lula. Ele também já foi citado em uma investigação aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) que apura supostos desvios na destinação de emendas parlamentares.

O nome de Guimarães aparece em diálogos obtidos pela Polícia Federal (PF) entre parlamentares do Ceará que, segundo as investigações, discutiam a destinação de emendas para prefeituras.

A apuração no STF foi iniciada em julho do ano passado. Na ocasião, o deputado afirmou, em nota, que não destinou emendas aos municípios mencionados como alvo de desvios na investigação conduzida pela PF.

Histórico de trabalho

Advogado, José Guimarães exerce seu quinto mandato consecutivo como deputado federal, tendo sido eleito pela primeira vez em 2006. Ele já presidiu o PT no Ceará por oito anos e iniciou sua trajetória política no movimento estudantil e em lideranças sindicais no estado.

No novo cargo, Guimarães terá entre suas atribuições a condução de pautas no Congresso, como a proposta de emenda à Constituição que altera a escala de trabalho 6x1, o projeto de regulamentação do trabalho por aplicativos e a tentativa de avançar com a indicação do ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF), cuja sabatina no Senado está marcada para o dia 19 de abril.