Alfredo Gaspar, ex-relator da CPMI do INSS, será vice na chapa de Flávio à Presidência

O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL), anunciou nesta quarta-feira, 5, que o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), ex-relator da CPMI do INSS, será o vice-presidência da sua chapa eleitoral à Presidência.

O nome surpreendeu aliados do filho de Jair Bolsonaro, uma vez que Gaspar é pouco conhecido nacionalmente e havia oficializado, na véspera, sua candidatura ao Senado em Alagoas.

A jornalistas, Flávio afirmou que a atuação de Gaspar na área da segurança pública e o papel que teve como relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investigou desvios no INSS levaram à sua escolha.

"É uma pessoa que eu aprendi a admirar, pela coragem, pela honestidade. (...) Alguém que defendeu nossos aposentados na CPMI do INSS e pediu a prisão do Lulinha, que era alguém que tinha culpa no cartório", disse Flávio.

O senador, no entanto, admitiu publicamente que o nome de Gaspar foi uma alternativa diante da falta de apoio de siglas do Centrão, como Progressistas, União Brasil, Republicanos e Podemos. Todas essas siglas tiveram mulheres cotadas para serem vice de Flávio, mas declararam neutralidade na disputa presidencial no segundo turno, com a liberação de seus diretórios estaduais.

Flávio ressaltou que atuou para ter "o tempo de televisão, as inserções, de outros partidos aderindo formalmente à nossa chapa nacional, mas isso não foi possível". Destacou, porém, o apoio individual de lideranças de partidos do Centrão, como o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

Entre os aliados presentes ao anúncio do vice da chapa bolsonarista, estavam nomes de mulheres que foram cotadas a vice pelo PL, a exemplo das senadoras Tereza Cristina (PP-MS) e Damares Alves (Republicanos-DF) e a ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniela Marques (Republicanos).

Tereza Cristina, cujo partido vetou a aliança com o PL a nível nacional, o que barrou sua escolha como vice, afirmou que vai apoiar Flávio individualmente e endossou a escolha de Gaspar.

"Houve uma série de menções a meu nome, mas o convite só veio na semana passada. Eu me dispus, mas disse que dependia do apoio (nacional) do partido, que não decidiu apoiar. Pessoalmente, apoiarei Flávio", afirmou.

A escolha do nome foi uma surpresa até mesmo para aliados do senador, que esperavam que o escolhido fosse o senador Rogério Marinho (PL-RN).

Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, disse que o nome foi mantido em sigilo até mesmo de aliados mais próximos, como o líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ) e o senador Carlos Portinho (PL-RJ).

Valdemar disse que o nome de Gaspar surgiu como uma opção para vice há seis meses, quando ele ainda atuava na CPMI do INSS, embora aliados de Flávio digam, reservadamente, que o deputado não estava entre os cotados.

"Sempre foi um nome que eles falavam, eu disse ao Flávio 'pelo menos fala para o Alfredo', mas ele disse pra não falar nada, que não podia vazar. Não tem um vice melhor que o Alfredo Gaspar", disse Valdemar Costa Neto.

Com Gaspar como vice, a campanha de Flávio demonstra que vai buscar explorar durante o período eleitoral o escândalo dos desvios no INSS.

Como relator da CMPI que investigava o caso, Gaspar pediu o indiciamento de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, ao apontar indícios de suposta participação do filho do presidente Lula no esquema. O relatório, que não foi aprovado pela comissão, citava indícios de que Lulinha teria recebido repasses de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, apontado como principal operador do esquema de desvios de benefícios de aposentados e pensionistas por meio de descontos associativos fraudulentos.

Durante seu discurso, Flávio Bolsonaro citou o ex-chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Ribeiro, o Marcola, que admitiu ter recebido um empréstimo da empresária Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha que também é investigada por ligações com o Careca do INSS.

Gaspar tinha a pretensão de se eleger senador por Alagoas e as pesquisas mais recentes demonstravam que sua candidatura seria competitiva. Ele figurava em primeiro lugar em sondagens publicadas em julho, eventualmente empatado tecnicamente com o senador Renan Calheiros (MDB) e à frente do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP).