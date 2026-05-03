Chuvas em Pernambuco: governo decreta emergência em 27 cidades

O governo de Pernambuco decretou situação de emergência em 27 municípios atingidos pelas chuvas que atingem o estado desde sexta-feira, 1º. A decisão ocorre após a confirmação de seis mortes provocadas por deslizamentos e inundações.

Segundo o balanço mais recente da Defesa Civil, 2.990 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em Pernambuco.

A governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou que a medida busca ampliar o apoio aos municípios afetados e facilitar o acesso a recursos federais para ações de resposta.

“Conversamos com os prefeitos e prefeitas de cidades afetadas. O Estado está decretando situação de emergência para continuar apoiando os municípios no restabelecimento da normalidade e buscar junto ao governo federal investimentos para as ações”, disse.

As chuvas provocaram alagamentos, inundações, deslizamentos de massa e desmoronamentos em diferentes regiões. Também há registro de comunidades isoladas e danos a residências.

Entre as cidades em situação de emergência estão Recife, Olinda, Paulista e Abreu e Lima. A Região Metropolitana e a Zona da Mata Norte concentram os impactos mais graves, segundo o governo federal.

De acordo com os dados oficiais, o Corpo de Bombeiros já resgatou 807 pessoas.

Cidades em situação de emergência:

Abreu e Lima, Aliança, Araçoiaba, Buenos Aires, Camaragibe, Goiana, Glória do Goitá, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itambé, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Limoeiro, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Passira, Paudalho, Paulista, Pombos, Recife, São Lourenço da Mata, São Vicente Férrer, Timbaúba, Vicência e Vitória de Santo Antão.

Situação no Nordeste

As chuvas também atingem a Paraíba, onde foram registradas duas mortes na cidade de Guarabira, após um acidente com eletrocussão durante forte chuva.

No total, Pernambuco e Paraíba somam ao menos oito mortes. Os dois estados contabilizam 4.790 pessoas desabrigadas ou desalojadas.

*Com informações do Globo