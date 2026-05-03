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Alerta de chuvas fortes: frente fria coloca Baixada Santista em risco

Previsão aponta chuva intensa, rajadas de até 80 km/h, ondas acima de três metros e risco de alagamentos entre domingo e segunda-feira

Defesa Civil monitora avanço da frente fria e risco de alagamentos, ressaca marítima e elevação do nível do mar. (Getty Images)

Defesa Civil monitora avanço da frente fria e risco de alagamentos, ressaca marítima e elevação do nível do mar. (Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 3 de maio de 2026 às 12h04.

A passagem de uma frente fria deve provocar mudanças significativas no tempo na Baixada Santista ainda neste domingo, 3, segundo atualização do boletim do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta e da Sala de Situação da Baixada Santista.

A previsão aponta pancadas de chuva de moderada a forte intensidade neste domingo, com possibilidade de persistência ao longo do dia e acumulados significativos. Os efeitos da mudança climática já começaram a ser percebidos na noite de sábado.

Além das chuvas, há previsão de ventos intensos, com rajadas que podem atingir até 80 km/h.

Mar agitado e maré elevada colocam região em alerta

O boletim mantém estado de alerta para mar agitado na baía de Santos e em toda a orla da Baixada Santista a partir de domingo.

As ondas, vindas do quadrante sul, podem superar os três metros de altura significativa durante a madrugada de terça-feira, 5.

A maré também deve permanecer elevada entre domingo e segunda-feira, com previsão de:

  • 1,8 metro na orla;
  • 2,0 metros no interior do estuário.

O pico está previsto para a tarde de domingo, por volta das 15h.

Segundo o boletim, esse nível representa cerca de 40 centímetros acima da maré prevista nas tábuas.

Risco de alagamentos e inundações costeiras

Caso a previsão se confirme, há risco elevado de inundações costeiras durante os períodos de maré alta, além de alagamentos provocados pela combinação entre chuvas intensas e elevação do nível do mar.

Os ventos fortes também podem ampliar os impactos nas estruturas urbanas e intensificar a elevação das ondas e da maré.

De acordo com os planos de contingência, a região está em estado de alerta na orla devido à previsão de ondas acima de três metros, além de alerta no interior do estuário pelo nível do mar acima de dois metros.

Defesa Civil orienta moradores

Entre as recomendações das autoridades estão:

  • Evitar áreas alagadas;
  • Procurar abrigo durante tempestades;
  • Não atravessar pontos de alagamento com veículos.

Moradores de áreas com risco de deslizamento devem observar sinais de instabilidade, como:

  • Rachaduras em imóveis;
  • Inclinação de postes ou muros;
  • Água barrenta descendo encostas durante chuvas fortes.
Acompanhe tudo sobre:Previsão do tempoBaixada Santista

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