Alerta de chuvas fortes: frente fria coloca Baixada Santista em risco

Defesa Civil monitora avanço da frente fria e risco de alagamentos, ressaca marítima e elevação do nível do mar. (Getty Images)
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Publicado em 3 de maio de 2026 às 12h04.
A passagem de uma frente fria deve provocar mudanças significativas no tempo na Baixada Santista ainda neste domingo, 3, segundo atualização do boletim do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta e da Sala de Situação da Baixada Santista.
A previsão aponta pancadas de chuva de moderada a forte intensidade neste domingo, com possibilidade de persistência ao longo do dia e acumulados significativos. Os efeitos da mudança climática já começaram a ser percebidos na noite de sábado.
Além das chuvas, há previsão de ventos intensos, com rajadas que podem atingir até 80 km/h.
O boletim mantém estado de alerta para mar agitado na baía de Santos e em toda a orla da Baixada Santista a partir de domingo.
As ondas, vindas do quadrante sul, podem superar os três metros de altura significativa durante a madrugada de terça-feira, 5.
A maré também deve permanecer elevada entre domingo e segunda-feira, com previsão de:
O pico está previsto para a tarde de domingo, por volta das 15h.
Segundo o boletim, esse nível representa cerca de 40 centímetros acima da maré prevista nas tábuas.
Caso a previsão se confirme, há risco elevado de inundações costeiras durante os períodos de maré alta, além de alagamentos provocados pela combinação entre chuvas intensas e elevação do nível do mar.
Os ventos fortes também podem ampliar os impactos nas estruturas urbanas e intensificar a elevação das ondas e da maré.
De acordo com os planos de contingência, a região está em estado de alerta na orla devido à previsão de ondas acima de três metros, além de alerta no interior do estuário pelo nível do mar acima de dois metros.
Entre as recomendações das autoridades estão:
Moradores de áreas com risco de deslizamento devem observar sinais de instabilidade, como: