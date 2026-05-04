Lula assina MP que libera R$ 305 milhões para proteção contra desastres, após chuvas em PE e PB

Lula: presidente durante assinatura da Medida Provisória que destina R$ 305 milhões para as famílias atingidas pelas chuvas em Pernambuco, Paraíba, e Rio Grande do Sul (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)
Repórter
Publicado em 4 de maio de 2026 às 20h55.
Última atualização em 4 de maio de 2026 às 20h56.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta segunda-feira, 4, uma Medida Provisória que libera crédito extraordinário de R$ 305 milhões para ações de proteção e defesa civil em todo o país.
A iniciativa autoriza recursos emergenciais para resposta a desastres naturais, após as fortes de chuvas em estados como Pernambuco e Paraíba. A medida deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).
Segundo o governo federal, os valores têm origem no excesso de arrecadação de Recursos Livres da União e serão direcionados a iniciativas de socorro imediato, assistência humanitária e retomada de serviços essenciais. Os repasses serão executados sob coordenação do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).
A decisão ocorre em um cenário de aumento de eventos climáticos extremos no país. O texto da Medida Provisória aponta que a imprevisibilidade desses fenômenos está associada à incidência de desastres naturais de grande escala, sobretudo os provocados por chuvas intensas e períodos prolongados de estiagem.
Assinei hoje uma Medida Provisória que vai garantir R$ 305 milhões para a Defesa Civil, possibilitando o apoio às famílias atingidas pelas fortes chuvas em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Sul e em outras localidades.
O foco é viabilizar ações emergenciais de socorro às… pic.twitter.com/53Ajy95SSn
— Lula (@LulaOficial) May 4, 2026
Levantamento do governo federal indica que cerca de 5 milhões de pessoas foram impactadas por desastres naturais no Brasil. Do total, 203 mil estão em situação de deslocamento forçado, distribuídos em aproximadamente 1.240 municípios nas cinco regiões do país.
No dia 1º de maio, chuvas intensas atingiram os estados da Paraíba e de Pernambuco. O governo federal informou que adotou medidas como reconhecimento de situação de emergência, envio de apoio técnico a prefeituras e liberação de recursos para atendimento às famílias atingidas.
Em Pernambuco, os registros incluem alagamentos, deslizamentos e desmoronamentos. As áreas mais afetadas estão na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata Norte. Os municípios com maior impacto incluem Recife, Olinda, Paulista, Goiana e Timbaúba.
As chuvas que atingiram dezenas de municípios em Pernambuco e na Paraíba ao longo do fim de semana deixaram cerca de 12,8 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas, segundo atualizações das autoridades locais. O total de atingidos inclui milhares de moradores fora de suas casas após os temporais registrados na região.
A maior parte dos casos está concentrada em território pernambucano, onde seis mortes foram confirmadas em decorrência de deslizamentos e alagamentos.
No estado de Pernambuco, a Defesa Civil registrou 9.540 pessoas fora de suas residências, sendo 7.908 desalojadas e 1.632 desabrigadas. As mortes ocorreram nos municípios de Olinda e São Lourenço da Mata, localizados na Região Metropolitana do Recife. O governo estadual informou ainda que 808 pessoas foram resgatadas com vida por equipes do Corpo de Bombeiros. No sábado, foi decretada situação de emergência em 27 municípios afetados, com validade de 180 dias.
O gerente de Monitoramento de Recursos Hídricos da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), Kássio Kramer, indicou que a previsão aponta para chuvas fracas ao longo do dia. Durante a noite, há possibilidade de precipitações moderadas em parte das áreas atingidas. Para esta terça-feira, 5, a tendência é de chuva moderada nas regiões da Mata Norte e Metropolitana, além da Mata Sul, que também registra impactos dos temporais.
Na Paraíba, duas mortes relacionadas às chuvas foram registradas ainda na sexta-feira, na cidade de Guarabira. As vítimas, Washington Gonçalves, de 42 anos, e Antônio Felipe da Silva Júnior, de 36, morreram eletrocutadas.
De acordo com boletim divulgado na manhã desta segunda-feira, 4, pelo Gabinete de Crise Interinstitucional, o estado contabiliza 2.400 famílias desalojadas e 895 pessoas desabrigadas. Os dados refletem o impacto das chuvas em diferentes municípios paraibanos.
*Com informações da Agência O Globo.