Real Time Big Data: Campos tem 50% e Lyra, 33%, em Pernambuco

Na disputa pelo governo de Pernambuco, o ex-prefeito de Recife João Campos (PSB) saiu na frente. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 8, Campos tem 50% das intenções de voto no principal cenário estimulado.

Em segundo lugar, a governadora Raquel Lyra (PSD) recebeu 33%, diferença de 17 pontos percentuais.

A pesquisa também apresentou os nomes dos pré-candidatos Eduardo Moura (Novo), que aparece em terceiro lugar com 8%, e Ivan Moraes (PSOL), largado na quarta posição com 2% das intenções de voto. Votos brancos e nulos somaram 4%, e os que não souberam ou não quiseram responder chegaram a 3%.

Na pergunta espontânea, quando não são apresentados nomes aos entrevistados, João Campos também lidera com 21%, enquanto Raquel Lyra soma 18%. Eduardo Moura é citado por 1% dos entrevistados. Outros nomes aparecem com 3%, 9% declararam voto branco ou nulo e 48% disseram não saber em quem votar.

Em um segundo cenário, uma simulação de segundo turno com apenas João Campos e Raquel Lyra, o ex-prefeito do Recife marca 52%, contra 40% da governadora. Nesta situação, a vantagem de Campos ficou em 12 pontos percentuais. Nulos e brancos somam 4%, e 4% não souberam ou não responderam.

Aprovação, rejeição e perfil do eleitor

Além do cenário eleitoral, o levantamento mediu a avaliação da atual gestão estadual. De acordo com a pesquisa, 51% dos entrevistados afirmaram aprovar o trabalho da governadora Raquel Lyra, enquanto 45% desaprovam. Outros 4% não souberam ou não responderam.

Na avaliação qualitativa, 29% classificam a administração como ótima ou boa, 46% como regular e 22% como ruim ou péssima. O índice de não resposta nesse recorte é de 3%.

O levantamento também verificou a rejeição dos pré-candidatos. Raquel Lyra aparece com a maior taxa: 39% dos entrevistados disseram que não votariam na governadora. Em seguida estão Ivan Moraes, com 33%, João Campos, com 30%, e Eduardo Moura, com 25%. Outros 3% afirmaram que poderiam votar em todos os nomes apresentados, e 2% não souberam ou não responderam.

Os dados mostram que João Campos tem desempenho mais forte entre eleitores com renda de até dois salários mínimos (54%) e entre os mais jovens, de 16 a 34 anos (53%). Já Raquel Lyra alcança seus melhores índices entre quem recebe mais de cinco salários mínimos (46%) e entre eleitores de 35 a 59 anos (35%).

O levantamento foi realizado nos dias 7 e 8 de abril de 2026, com 1.600 entrevistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05363/2026.

Pesquisa para governador de Pernambuco – Real Time Big Data (Abril de 2026)

1º turno

Espontânea

João Campos: 21%

Raquel Lyra: 18%

Eduardo Moura: 1%

Outros nomes: 3%

Branco/Nulo: 9%

Não sabe/não opinou: 48%

Estimulada – Cenário 1

João Campos (PSB): 50%

Raquel Lyra (PSD): 33%

Eduardo Moura (Novo); 8%

Ivan Moraes (PSOL): 2%

Branco/Nulo: 4%

Não sabe/não opinou: 3%

2º turno