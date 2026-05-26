Libertadores: veja o que cada brasileiro precisa na última rodada da fase de grupos

A fase de grupos da Libertadores chega à rodada decisiva entre terça e quinta-feira com poucas certezas no torneio. Apenas dois grupos já têm situação completamente definida para as oitavas de final, enquanto diversas equipes ainda brigam por classificação, liderança ou até vaga nos playoffs da Sul-Americana.

Pelo regulamento, os dois primeiros colocados de cada chave avançam ao mata-mata, enquanto os terceiros seguem vivos na temporada continental ao disputar os playoffs da Copa Sul-Americana.

Entre os brasileiros, há clubes tranquilos, equipes próximas da vaga e outros que entram na rodada sob forte pressão.

Corinthians e Flamengo cumprem tabela

O Corinthians chega sem qualquer preocupação na última rodada. Líder invicto do Grupo E, o Timão já garantiu matematicamente a primeira colocação e entra em campo apenas para fechar sua participação na fase de grupos.

Situação parecida vive o Flamengo, dono da liderança do Grupo A. Já classificado, o Rubro-Negro usa a rodada final para perseguir um objetivo maior: assegurar a melhor campanha geral da competição antes do início do mata-mata.

No grupo flamenguista, a disputa se concentra na segunda vaga. Independiente Medellín e Estudiantes fazem confronto direto, com os colombianos jogando pelo empate.

Mirassol perto da liderança; Palmeiras depende de si

Sensação brasileira da competição, o Mirassol já garantiu presença nas oitavas e precisa apenas de um empate diante do Lanús, na Argentina, para confirmar a liderança do Grupo G.

A LDU ainda sonha com a ponta da chave, mas, além de vencer seu compromisso, precisa torcer por um tropeço paulista e ainda tirar diferença no saldo ofensivo.

O Palmeiras também depende somente de si no Grupo F. Um empate contra o já eliminado Junior Barranquilla basta para colocar o Verdão no mata-mata.

Se quiser terminar em primeiro, porém, o time paulista precisará vencer e ainda contar com derrota do Cerro Porteño. Já o Sporting Cristal segue vivo, mas necessita de combinação mais complexa envolvendo triunfo próprio e revés palmeirense.

Cruzeiro tem caminho aberto; Fluminense vive drama

O cenário do Cruzeiro segue completamente aberto no Grupo D. O clube mineiro controla o próprio destino: uma vitória simples sobre o Barcelona de Guayaquil, em casa, garante a classificação.

Em caso de empate, a Raposa passa a depender do resultado do Boca Juniors. Se perder, ainda pode avançar, mas precisará torcer para que os argentinos também não vençam.

Quem vive situação mais delicada é o Fluminense. No Grupo C, o Tricolor ainda sonha com a vaga, mas não tem margem para erro. A equipe precisa obrigatoriamente vencer sua partida e secar o Bolívar, adversário direto na luta pela classificação.

Com o confronto direto desfavorável diante dos bolivianos, o Flu depende de um tropeço do rival. Caso o Bolívar seja derrotado, os cariocas podem até avançar com empate.

Veja o panorama dos grupos

Grupo A: Flamengo já assegurou a liderança; Medellín e Estudiantes disputam a segunda vaga.

Grupo B: Coquimbo Unido está classificado e joga pela liderança. Tolima, Universitario e Nacional-URU seguem vivos.

Grupo C: Independiente Rivadavia já confirmou a ponta. Bolívar, Fluminense e La Guaira brigam pela última vaga.

Grupo D: Boca Juniors, Cruzeiro e Universidad Católica chegam com chances reais de classificação e liderança.

Grupo E: Corinthians já garantiu o primeiro lugar; Platense e Independiente Santa Fé disputam a segunda vaga.

Grupo F: Cerro Porteño já avançou. Palmeiras depende de um empate para confirmar presença nas oitavas.

Grupo G: Mirassol e LDU estão classificados; a rodada definirá apenas o líder.

Grupo H: Rosario Central e Independiente del Valle já avançaram e duelam pela primeira posição.