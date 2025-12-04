Hamburgueria icônica de SP, Milk Mellow prepara venda de terreno na zona sul

Uma das hamburguerias mais tradicionais da cidade de São Paulo, inaugurada em 1976, estaria negociando a venda do terreno de sua loja mais antiga, localizada na Avenida Cidade Jardim, no Itaim Bibi.

A Milk Mellow se consolidou como ponto de encontro para famílias, jovens e paulistanos noturnos, com horários se estendendo madrugada afora nos fins de semana.​ Mas tudo isso pode estar em xeque com diversas empresas de olho no terreno com vista para o Parque do Povo.

Um trio de funcionários antigos afirmam que ouvem sobre uma possível venda do terreno há uns dez anos. “Acho que se tiver dinheiro, compra. Eu mesmo acho que a hamburgueria vai ficar por aqui por mais um bom tempo”, aposta um deles.

Mas algumas fontes disseram à EXAME que a compra já foi fechada. Outras, no entanto, dizem que as negociações ainda estão andando. A unanimidade é que a Milk Mellow estaria mesmo querendo vender o terreno de 1,46 mil metros quadrados. Procurada, a Milk Mellow preferiu não se manifestar sobre o assunto.

“Lá atrás, na constituição do terreno para o Arbórea, foi cogitado a área da Milk Mellow. Mas o preço alto e a escassez de Cepacs [Certificado de Potencial Adicional de Construção] inviabilizaram a transação”, diz uma das fontes.

A região está localizada no perímetro principal da Operação Urbana Consorciada (OUC) Faria Lima, que exige certificados para áreas adicionais de construção. Cada título equivale a uma quantidade de metros quadrados adicionais, que varia conforme a localização e o uso — comercial ou residencial — do projeto.

No último leilão, em agosto, cada Cepac saiu a um preço de R$ 17,6 mil.

Fora os Cepacs, o preço do terreno em si é bastante alto devido à localização. Em um ranking elaborado pela Loft, o Itaim Bibi aparece como o bairro mais caro, com tíquete médio de R$ 914 mil e metro quadrado com preço médio de R$ 32,7 mil.

Um terreno baldio se torna o X da questão

Neste ano, tudo indica que as atenções se voltaram para o terreno da hamburgueria novamente. “Recebi a ligação de um advisor dizendo que um cliente assinou o terreno da Milk Mellow. Mas é aquele negócio: entre uma assinatura e até de fato acontecer, vai tempo e processos”, explica.

Outra unanimidade entre as fontes é que há outro terreno, abandonado e bem menor, que se transformou em um elemento estratégico neste “jogo de War”.

Terreno baldio ao lado da hamburgueria Milk Mellow tem sido cobiçado por incorporadoras (Letícia Furlan/Exame)

Trata-se de uma área de 581 metros quadrados entre a hamburgueria e o condomínio de alto padrão Arbórea Itaim, construído pela Bueno Netto. O local está cercado por um tapume de metal pichado. Pelo topo das cercas é possível notar um matagal, que indica o abandono do local.

O espaço tem sido cobiçado não só pelo possível comprador do terreno do Milk Mellow, como também pelos próprios investidores do Arbórea, buscando tomar o local antes que um novo empreendimento tampe a vista dos moradores do edifício de luxo de 30 andares.

“Se o novo dono do terreno fizer um prédio de 15 andares, pelo menos metade do Arbórea perde a vista do parque”. Para o futuro comprador do terreno da hamburgueria, o terreno também é estratégico, já que vai elevar a área para a construção de um novo empreendimento de luxo.

Na região, o preço do metro quadrado, se bem vendido, sai por R$ 50 mil. Isso significa que todo a área, juntando Milk Mellow e o terreno baldio, sairia por pelo menos de R$ 100 milhões.