AtlasIntel: Lula tem 44,7% e Flávio Bolsonar, 37,2%, no 1º turno no Pará

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera as intenções de voto no Pará para as eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 11.

No cenário estimulado de primeiro turno, o petista marca 44,7%, contra 37,2% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Como a margem de erro é de três pontos percentuais, Lula mantém vantagem numérica e fora da zona de empate técnico.

Entre os demais nomes, Augusto Cury (Avante) pontua com 9,2%, seguido por Renan Santos (Missão) com 4,2%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD-GO) e Romeu Zema (Novo-MG) marcam 0,5% cada.

Votos brancos, nulos e indecisos somam 3,4%.

Simulações de segundo turno mostram disputa acirrada

Em um eventual confronto direto entre os dois principais líderes da disputa, o cenário estadual indica maior competitividade.

O atual presidente oscila para 48,8%, enquanto Flávio Bolsonaro avança para 45,6%, configurando um empate técnico no limite da margem de erro. Os votos brancos, nulos e indecisos chegam a 5,6% neste recorte.

A pesquisa também testou a força de Lula contra outros nomes associados à direita.

O petista venceria Ronaldo Caiado por 47,5% a 39,4% e superaria Romeu Zema por 49,3% a 36,3%.

Em uma disputa contra Renan Santos, o atual presidente derrotaria o candidato do Missão com 49,8% contra 31,3%.

Rejeição aos candidatos e avaliação do governo federal

O levantamento mediu o potencial de veto do eleitorado paraense aos postulantes ao Planalto.

Flávio Bolsonaro lidera o índice de rejeição, com 48,2% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum.

O candidato é seguido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com 45,5%. Lula aparece logo atrás, sendo rejeitado por 42% dos entrevistados.

A polarização eleitoral também se reflete na percepção local sobre o atual governo federal. A gestão petista é desaprovada por 49% e aprovada por 47% no estado.

Quando questionados sobre a qualidade da administração, 43% a classificam como ruim ou péssima, ante 37% que a consideram ótima ou boa e 21% que a avaliam como regular.

O peso da religião e da renda no voto presidencial

O cruzamento de dados demográficos revela a manutenção de bases eleitorais consolidadas.

Lula encontra sua maior força no eleitorado feminino, onde marca 52,2% contra 30,6% de Flávio Bolsonaro, e entre os católicos, com vitória expressiva de 57,8% a 27,4%.

Por outro lado, o senador do PL domina entre os evangélicos, com 54,2% das intenções de voto contra 25,5% do petista.

No recorte por renda, o atual presidente tem a preferência de 46,7% das famílias que ganham até dois salários mínimos, enquanto Flávio Bolsonaro avança e lidera nos estratos de maior rendimento econômico.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.212 eleitores entre 05 e 10 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pela AtlasIntel e está registrado no TSE sob o protocolo BR-07955/2026.