Eleições 2026: Brasil tem 9 milhões de mulheres a mais que homens entre eleitores

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a atualização do perfil do eleitorado brasileiro para as eleições de 2026. Ao todo, 158.745.463 brasileiros estão aptos a votar.

O levantamento mostra predominância feminina entre os eleitores, um eleitorado cada vez mais envelhecido e maior concentração de brasileiros com ensino médio completo.

Mulheres formam a maioria do eleitorado brasileiro

As mulheres continuam sendo maioria entre os eleitores brasileiros. Segundo o TSE, elas representam 83,88 milhões de eleitoras, o equivalente a 53% do eleitorado.

Os homens somam 74,85 milhões de eleitores, correspondendo aos 47% restantes.

Na prática, o Brasil terá cerca de 9 milhões de eleitoras a mais do que eleitores nas eleições de 2026, mantendo uma tendência observada nos últimos pleitos.

Millennials são a maior geração na eleição

Considerando a divisão por gerações, os millennials (nascidos entre 1981 e 1996) formam o maior contingente de eleitores em 2026. Somando as faixas de 30 a 44 anos, esse grupo reúne aproximadamente 46,4 milhões de brasileiros.

Já o segundo maior grupo é o da Geração X (1965 a 1980), representada principalmente pelos eleitores entre 45 e 64 anos, com 51,8 milhões de pessoas. O total reúne 15,27 milhões de eleitores de 45 a 49 anos, 13,25 milhões de 50 a 54 anos, 12,11 milhões de 55 a 59 anos e 11,16 milhões entre 60 e 64 anos.

Em seguida aparece a Geração Z, formada pelos nascidos entre 1997 e 2012, que engloba 34,2 milhões de jovens entre 16 e 29 anos aptos a votar. O grupo reúne os eleitores de 16 a 20 anos (8,35 milhões), de 21 a 24 anos (10,87 milhões) e de 25 a 29 anos (14,99 milhões).

A escolaridade do eleitorado brasileiro

O ensino médio completo é hoje o grau de instrução mais comum entre os eleitores. Ao todo, 44,29 milhões de brasileiros (27,9%) declararam ter concluído essa etapa da educação.

Na sequência aparecem os eleitores com ensino fundamental incompleto, que somam 33,60 milhões (21,17%), e aqueles com ensino médio incompleto, com 28,89 milhões (18,2%).

Os eleitores com ensino superior completo representam 18,04 milhões de pessoas, equivalentes a 11,36% do eleitorado. Já os brasileiros com ensino superior incompleto somam 9,03 milhões.

Na base da escolaridade, o TSE registra 9,62 milhões de eleitores que apenas leem e escrevem e 5,52 milhões de analfabetos, grupo para o qual o voto é facultativo conforme prevê a Constituição.