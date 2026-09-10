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Ronaldo Caiado é internado em São Paulo por faringite aguda

De acordo com nota enviada à imprensa, o ex-governador de Goiás está no Hospital Vila Nova Star

Caiado: candidato à Presidência pelo PSD, o ex-governador de Goiás teve que cancelar parte de sua agenda de campanha desta quinta-feira (Lula Marques/Agência Brasil)

Caiado: candidato à Presidência pelo PSD, o ex-governador de Goiás teve que cancelar parte de sua agenda de campanha desta quinta-feira (Lula Marques/Agência Brasil)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 15h31.

Última atualização em 10 de setembro de 2026 às 15h42.

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O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) foi internado em São Paulo nesta quinta-feira, 10, devido a um quadro de faringite aguda. De acordo com nota enviada à imprensa, o ex-governador de Goiás está no Hospital Vila Nova Star, para tomar medicação intravenosa.

O objetivo, de acordo com a nota, é acelerar a recuperação de Caiado para retomar o mais breve possível os compromissos da agenda de campanha. Nesta quinta-feira, ele deveria visitar o Centro de Inteligência, Comunicação e Monitoramento da Guarda Civil Municipal (CICOM) de Vinhedo, mas a visita foi cancelada.

Às 19h o candidato também participará da Sabatina Inteligência LTDA, na capital paulista, compromisso que não foi suspenso até o momento, de acordo com o time de Caiado.

Caiado tem 3% das intenções de voto no primeiro turno

A menos de um mês do primeiro turno, marcado para 4 de outubro, pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 7, no Dia da Independência, mostra o presidente Lula (PT) na liderança da corrida presidencial, com 36% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro (PL) aparece consolidado na segunda posição, com 29%, enquanto o escritor Augusto Cury (Avante) ocupa a terceira colocação, com 8%, em leve oscilação para baixo.

No cenário estimulado de primeiro turno, Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado somam 3% cada, e Romeu Zema (Novo) tem 2%.

Os demais nomes reúnem 9% das intenções de voto. Os indecisos são 10%, e os que não pretendem votar em ninguém, 8%.

Caiado e Lula empatam em cenário de segundo turno

Segundo a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, a simulação de segundo turno entre os candidatos que lideram a disputa, o presidente Lula e  Flávio Bolsonaro estão em empate técnico.

Enquanto Flávio registra 46,4% das intenções de voto, Lula aparece apenas 0,2 ponto atrás, com 46,2%. A margem de erro do estudo é de um ponto percentual. Votos brancos, nulos ou indecisos pertencem a 7,4% do eleitorado.

Além da disputa contra o candidato do PL, a pesquisa testou a competitividade do presidente em outros cenários de segundo turno.

A pesquisa mostra que Lula registra a mesma diferença com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que atinge 46,2% contra 46% do petista. Ao todo, 7,7% optaram por não votar ou responder.

O presidente empata numericamente com Ronaldo Caiado, ambos marcando 45,7% das intenções de voto, com 8,6% dos eleitores preferindo se abster.

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