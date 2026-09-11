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Ibovespa cai com tensão no STF e realização de lucros, mas sobe 1,11% na semana

O dólar, por sua vez, inverteu a queda e voltou a subir frente ao real, encerrando a semana praticamente estável

Ibovespa: o principal índice da B3 recuou 0,56%, aos 187.206,89 pontos, após oscilar entre a mínima de 186.207,69 e a máxima de 188.586,47 pontos (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)

Ibovespa: o principal índice da B3 recuou 0,56%, aos 187.206,89 pontos, após oscilar entre a mínima de 186.207,69 e a máxima de 188.586,47 pontos (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17h49.

Última atualização em 11 de setembro de 2026 às 17h56.

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O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, 11, em um pregão marcado pela realização de lucros, pela baixa dos preços do petróleo e pela cautela dos investidores diante dos novos desdobramentos da crise no Supremo Tribunal Federal (STF). O principal índice da B3 recuou 0,56%, aos 187.206,89 pontos, após oscilar entre a mínima de 186.207,69 e a máxima de 188.586,47 pontos.

O volume financeiro somou R$ 17,3 bilhões, em um pregão de liquidez reduzida. Na semana, porém, o Ibovespa acumulou alta de 1,11%.

O movimento ocorreu na contramão das bolsas de Nova York, que subiram nesta sexta, e refletiu a cautela dos investidores com o ambiente político doméstico. A disputa eleitoral também permaneceu no radar, com o mercado à espera de uma nova pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial, prevista para ser divulgada nesta sexta à noite.

Entre as principais baixas do índice, Hapvida (HAPV3) recuou 8,06%, liderando as perdas. A CSN (CSNA3) caiu 7,37%, enquanto Vamos (VAMO3) teve baixa de 4,94%.

Entre as ações de maior peso, Banco do Brasil (BBAS3) caiu 1,36%. Já Vale (VALE3) recuou apenas 0,04%, mesmo com a queda de 1,78% do minério de ferro no exterior.

As ações da Petrobras também terminaram próximas da estabilidade, apesar da queda firme do petróleo. Petrobras (PETR4) recuou 0,24%, enquanto Petrobras (PETR3) caiu 0,22%.

Na ponta positiva, Santander Brasil (SANB11) subiu 2,34%, a segunda maior alta do Ibovespa. Itaú Unibanco (ITUB4) avançou 0,90%, Bradesco (BBDC4) ganhou 0,60% e BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da EXAME) teve alta de 0,61%. Minerva (BEEF3) liderou os ganhos do índice, com valorização de 3,77%, enquanto Embraer (EMBR3) subiu 1,17%.

O cenário doméstico também teve como destaque o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto. A inflação oficial registrou deflação de 0,32%, ante alta de 0,07% em julho. Em 12 meses, o índice desacelerou de 4,44% para 4,22%. O resultado ficou próximo das expectativas do mercado, que apontavam para deflação de 0,29%.

O dólar, por sua vez, subiu diante do real. A moeda americana avançou 0,44% nesta sexta-feira, a R$ 5,125, após oscilar entre R$ 5,072 e R$ 5,133. Na semana, porém, acumulou leve queda de 0,10%.

O movimento do câmbio ocorreu em meio à maior percepção de risco associada aos desdobramentos da crise no STF e ao cenário eleitoral. O presidente da Corte, Edson Fachin, determinou a retirada total do sigilo das investigações relacionadas ao caso Master, o que pode trazer novos elementos sobre as relações envolvendo o banco e seus personagens.

Atendendo a um pedido de Fachin, o ministro André Mendonça tornou públicos 14 procedimentos sob sua relatoria no Supremo, incluindo a petição que serve de base para o caso e investigações correlatas.

A revista Piauí também publicou nesta quinta-feira, 10, um relatório de 196 páginas sobre as relações do ministro Dias Toffoli com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O material cita o ex-ministro das Comunicações do governo Jair Bolsonaro, Fábio Faria, como "um faz-tudo de luxo de Vorcaro".

A retirada do sigilo também trouxe à tona uma investigação envolvendo o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por possível prática dos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção no contexto do financiamento do filme Dark Horse.

Petróleo cai com sinalização do Irã sobre o Estreito de Ormuz

Após uma forte sequência de altas, os contratos futuros de petróleo recuaram nesta sexta-feira, interrompendo cinco sessões consecutivas de ganhos para o Brent e oito para o WTI. O movimento veio após a mídia estatal iraniana informar que Teerã pretende discutir rotas seguras para a navegação comercial no Estreito de Ormuz com o Iraque e outros países do Golfo na segunda-feira, 14, em Omã.

A sinalização trouxe algum alívio aos mercados e abriu espaço para realização de lucros depois de uma semana marcada pela escalada dos ataques entre Estados Unidos e Irã. Apesar disso, o Irã reiterou que a passagem pelo Estreito de Ormuz não pode ser garantida enquanto permanecerem o bloqueio marítimo e as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos.

No fechamento, o contrato do Brent para novembro caiu 2,81%, a US$ 104,61 por barril, na ICE. O WTI para outubro recuou 2,37%, a US$ 100,05 por barril, na Nymex. Mesmo com a queda desta sexta-feira, o petróleo acumulou forte alta na semana. O Brent avançou 8,65%, enquanto o WTI subiu 9,37%.

Bolsas sobem em Nova York com alívio do petróleo, apesar do CPI

As bolsas de Nova York retomaram a trajetória positiva nesta sexta-feira, apoiadas pelo recuo dos preços do petróleo. O movimento ocorreu apesar do aumento das apostas de uma alta nos juros pelo Federal Reserve na próxima semana, após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de agosto.

A inflação americana avançou 0,4% em agosto, ante alta de 0,1% em julho, em linha com as expectativas. O núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, acelerou para 0,3%, ante 0,2% no mês anterior.No fechamento, o Dow Jones subiu 0,98%, o S&P 500 ganhou 0,86% e o Nasdaq avançou 0,96%.

Apesar da alta desta sexta, os índices terminaram a semana no campo negativo. O Dow Jones acumulou queda de 1,57%, o S&P 500 recuou 0,80% e o Nasdaq perdeu 0,66%, em meio às preocupações com a disparada do petróleo durante a semana e seus possíveis efeitos sobre a inflação e os juros.

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