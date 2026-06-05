Vox: Lula vence Flávio e empata com Caiado e Zema no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa do Instituto Vox Brasil divulgada nesta sexta-feira, 5.

No embate direto, Lula aparece com 47,8% das intenções de voto, contra 41,3% de Flávio Bolsonaro, uma vantagem de 6,5 pontos percentuais.

Os números mostram uma recuperação do presidente em relação às primeiras rodadas da pesquisa. Em 14 de maio, Flávio Bolsonaro liderava o cenário de segundo turno com 43,8%, ante 40,2% de Lula.

Três semanas depois, o petista não apenas virou o jogo como ampliou a diferença , chegando a 47,8%. O senador do PL conseguiu uma leve recuperação em relação à pesquisa divulgada no dia 20 de maio, mas ainda segue abaixo do patamar registrado no primeiro levantamento do instituto. No cenário atual, 6,5% dos entrevistados afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Outros 4,4% não souberam responder. Esse é o primeiro levantamento após a visita de Flávio ao presidente Donald Trump e a decisão do governo americano em declarar o PCC e o CV como organizações terroristas. O levantamento conseguiu captar apenas parcialmente a reação do eleitorado à ameaça do governo americano de um novo tarifaço contra os produtos brasileiros. Apesar da vantagem sobre Flávio Bolsonaro, os cenários alternativos indicam uma disputa mais apertada para Lula contra nomes do campo de centro-direita. Caiado e Zema aparecem em empate técnico com Lula Contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), Lula registra 46,5% das intenções de voto, enquanto o adversário alcança 44,9%. [grifar]A diferença entre os dois é de apenas 1,6 ponto percentual, dentro da margem de erro de 2,15 pontos da pesquisa, configurando empate técnico.

O crescimento de Caiado chama atenção na série histórica. Em 14 de maio, o ex-governador aparecia com 32,5%. Na rodada atual, alcança 44,9%, um avanço de 12,4 pontos percentuais.

Situação semelhante ocorre no confronto entre Lula e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). O presidente tem 46,3%, contra 42,5% do mineiro.

A distância de 3,8 pontos percentuais coloca os dois candidatos em empate técnico no limite da margem de erro.

Zema também apresenta trajetória de crescimento. Em três semanas, passou de 34,3% para 42,5%, alta de 8,2 pontos percentuais.

Lula mantém força entre mulheres e eleitores de menor renda

Os recortes demográficos mostram padrões semelhantes aos observados no primeiro turno.

No cenário contra Flávio Bolsonaro, Lula registra 50,8% entre as mulheres, contra 38,3% do senador. Entre os homens, Flávio lidera por 46,5% a 42,3%.

Contra Caiado, Lula alcança 49,5% entre as mulheres, enquanto o adversário registra 41,9%. Entre os homens, o governador aparece à frente, com 48,1% contra 43,0%.

No confronto com Zema, Lula tem 49,3% entre o eleitorado feminino, e o mineiro registra 39,5%. Entre os homens, Zema lidera por 45,7% a 42,8%.

A renda também segue como um divisor importante. No cenário contra Flávio Bolsonaro, Lula chega a 53,8% entre os eleitores que recebem até dois salários mínimos, enquanto o senador registra 34,3%. Entre aqueles com renda superior a dez salários mínimos, o placar se inverte: 50,1% para Flávio e 38,5% para Lula.

Aécio perde de Lula em eventual segundo turno

O cenário mais confortável para Lula é contra o ex-governador mineiro Aécio Neves (PSDB).

Neste confronto, Lula alcança 49,1% das intenções de voto, contra apenas 24,5% de Aécio Neves, abrindo vantagem de 24,6 pontos percentuais.

Os votos brancos e nulos somam 12,7%, enquanto 13,7% dos entrevistados afirmam não saber em quem votariam.

Os números mostram dificuldade de Aécio para consolidar apoio mesmo em segmentos tradicionalmente mais favoráveis ao centro e à direita, já que o tucano não ultrapassa 30% em nenhuma faixa de renda ou escolaridade apresentada pelo levantamento.

Quase metade do eleitorado afirma ter voto consolidado

Segundo o levantamento, 49,5% afirmam que seu voto já está definido e não deve mudar até a eleição. Outros 39,6% dizem que ainda podem alterar sua escolha, enquanto 10,9% não souberam responder.

O indicador mostra aumento da volatilidade eleitoral. Em meados de maio, 31,3% dos entrevistados afirmavam que ainda poderiam mudar de candidato. Agora, esse percentual alcança 39,6%.

O Instituto Vox Brasil ouviu 2.100 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 1 e 3 de junho. A pesquisa tem margem de erro de 2,15 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 08016/2026.