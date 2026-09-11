Datafolha no DF: Celina cresce 10 pontos e lidera isolada com 40%

A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra Celina Leão (PP) na liderança da disputa pelo governo do Distrito Federal, com 40% das intenções de voto. A governadora avançou dez pontos percentuais em relação à rodada anterior, quando tinha 30%, e passou a liderar com ampla vantagem sobre os principais adversários.

O ex-governador Arruda (PSD) aparece em segundo lugar, com 17%, mas registrou queda de 11 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, quando tinha 28%. Leandro Grass (PT) ocupa a terceira posição, com 16%, ante 11% no levantamento anterior.

Na sequência aparecem Paula Belmonte (PSDB), com 6%; Cappelli (PSB), com 3%; Kiko Caputo (Novo), com 3%; Professor Robson (PSTU), com 2%; e Professora Samara Mineiro (UP), com 1%.

Elisson (Agir) e Expedito Mendonça (PCO) têm 0%, enquanto Rico Pinheiro (PRTB), que não havia sido incluído na rodada anterior, também registra 0%. Em branco, nulo ou nenhum somam 8%, e 3% dos entrevistados não sabem em quem votar.

Celina chega a 45% sem Arruda

O Datafolha também testou um cenário sem Arruda, que teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), mas recorreu da decisão e pode continuar fazendo campanha até uma decisão definitiva.

Nesse cenário, Celina Leão sobe para 45% das intenções de voto, enquanto Leandro Grass aparece com 19% e Paula Belmonte, com 8%.

Cappelli e Kiko Caputo têm 3% cada; Professor Robson e Professora Samara Mineiro registram 2% cada. Elisson, Expedito Mendonça e Rico Pinheiro aparecem com 0%.

Nesse cenário, 12% dizem votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, e 5% não sabem.

Votos válidos reforçam liderança de Celina

Pela primeira vez nesta eleição, o Datafolha divulgou também os votos válidos, cálculo que exclui os votos em branco, nulos e os eleitores indecisos.

No cenário com Arruda, Celina Leão aparece com 45% dos votos válidos. Arruda e Leandro Grass têm 19% cada, seguidos por Paula Belmonte, com 7%; Cappelli e Kiko Caputo, com 3% cada; Professor Robson, com 2%; e Professora Samara Mineiro, com 1%.

Já no cenário sem Arruda, Celina chega a 54% dos votos válidos, contra 23% de Leandro Grass e 10% de Paula Belmonte. Cappelli e Kiko Caputo têm 4% cada, Professor Robson e Professora Samara Mineiro, 2% cada, e Rico Pinheiro, 1%.

Indecisão cai na pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, 34% dos eleitores ainda estão indecisos. O índice caiu de 49% na rodada anterior.

Celina Leão também lidera nesse formato, com 30%, ante 21% anteriormente. Arruda aparece com 11%, contra 12% na pesquisa anterior, empatado com Leandro Grass, que subiu de 6% para 11%.

Paula Belmonte tem 2%; Cappelli e Kiko Caputo, 1% cada; e outras respostas somam 3%.

Arruda tem maior rejeição

Na rejeição, quando os eleitores respondem em qual candidato "não votariam de jeito nenhum", Arruda aparece com o maior índice, de 33%, ante 30% na pesquisa anterior.

Celina Leão e Leandro Grass registram 28% cada. A governadora tinha 32% de rejeição na rodada anterior, enquanto Grass passou de 19% para 28%.

Paula Belmonte, Cappelli e Kiko Caputo têm 12% cada. Expedito Mendonça aparece com 9%; Rico Pinheiro, 7%; Professor Robson, 7%; Elisson, 7%; e Professora Samara Mineiro, 6%.

Dois por cento dizem que votariam em qualquer candidato ou não rejeitam nenhum, enquanto 3% rejeitam todos. Outros 4% não souberam responder.

Como foi feita a pesquisa

O Datafolha ouviu 910 pessoas entre os dias 8 e 11 de setembro. A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal "Folha de S.Paulo".

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os números de registro são DF-06055/2026 e BR-04623/2026.