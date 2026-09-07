Zema chama Moraes de 'bandido' e elogia Cármen Lúcia

Ex-governador também voltou a prometer mais indicações de mulheres ao STF caso seja eleito. (Dirceu Aurélio/Imprensa MG/Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 13h27.
O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) criticou nesta segunda-feira, 7, quatro ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) durante um ato na Avenida Paulista.
Zema citou Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes e chamou o grupo de “turminha”. A manifestação era contrária à atuação de Moraes na Corte.
Ao falar sobre Cármen Lúcia, o candidato adotou outro tom. Disse que pretende enviar uma mensagem à ministra e afirmou considerá-la “uma pessoa do bem”.
Em coletiva para a imprensa presente no ato, Zema afirmou que Flávio Dino faz parte do grupo de Moraes, Toffoli e Gilmar Mendes e acusou os ministros de querer manter a situação atual por beneficiar pessoas poderosas.
A fala ocorreu em meio à repercussão de um relatório da Polícia Federal que revelou mensagens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, a Alexandre de Moraes. O sigilo do documento foi derrubado pelo ministro André Mendonça.
Zema afirmou que espera que a “consciência” de Cármen Lúcia fale mais alto que o que chamou de “espírito corporativista”.
O candidato disse ter o contato da ministra e que pretende procurá-la. Também destacou que ela é a única mulher no Supremo.
Zema também repetiu a promessa de indicar mais mulheres ao Supremo caso seja eleito presidente.
Segundo ele, pretende ser o presidente que mais nomeará mulheres para a Corte. Há previsão de abertura de outras três vagas no STF durante o próximo mandato presidencial.