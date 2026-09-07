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Zema chama Moraes de 'bandido' e elogia Cármen Lúcia

Fala ocorreu em ato na Avenida Paulista, em meio à repercussão de mensagens reveladas por relatório da PF

Ex-governador também voltou a prometer mais indicações de mulheres ao STF caso seja eleito. (Dirceu Aurélio/Imprensa MG/Divulgação)

Ex-governador também voltou a prometer mais indicações de mulheres ao STF caso seja eleito. (Dirceu Aurélio/Imprensa MG/Divulgação)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 13h27.

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O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) criticou nesta segunda-feira, 7, quatro ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) durante um ato na Avenida Paulista.

Zema citou Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes e chamou o grupo de “turminha”. A manifestação era contrária à atuação de Moraes na Corte.

Ao falar sobre Cármen Lúcia, o candidato adotou outro tom. Disse que pretende enviar uma mensagem à ministra e afirmou considerá-la “uma pessoa do bem”.

O que Zema disse sobre os ministros do STF?

Em coletiva para a imprensa presente no ato, Zema afirmou que Flávio Dino faz parte do grupo de Moraes, Toffoli e Gilmar Mendes e acusou os ministros de querer manter a situação atual por beneficiar pessoas poderosas.

A fala ocorreu em meio à repercussão de um relatório da Polícia Federal que revelou mensagens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, a Alexandre de Moraes. O sigilo do documento foi derrubado pelo ministro André Mendonça.

Zema diz que vai procurar Cármen Lúcia

Zema afirmou que espera que a “consciência” de Cármen Lúcia fale mais alto que o que chamou de “espírito corporativista”.

O candidato disse ter o contato da ministra e que pretende procurá-la. Também destacou que ela é a única mulher no Supremo.

Candidato volta a prometer mais mulheres no STF

Zema também repetiu a promessa de indicar mais mulheres ao Supremo caso seja eleito presidente.

Segundo ele, pretende ser o presidente que mais nomeará mulheres para a Corte. Há previsão de abertura de outras três vagas no STF durante o próximo mandato presidencial.

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