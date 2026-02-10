Flávio vence Lula no 2º turno com 5,8 pontos de diferença, diz Futura

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perde para o senador Flávio Bolsonaro (PL) e para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em simulações de segundo turno das eleições de 2026, segundo pesquisa do instituto Futura, em parceria com a Apex Partners, divulgada nesta terça-feira, 10.

Nos demais cenários testados, o petista aparece tecnicamente empatado com os governadores Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Eduardo Leite (PSD).

No cenário contra Flávio Bolsonaro, Lula registra 42,4%, enquanto o senador soma 48,2%. Na comparação com a pesquisa de janeiro, Lula teve uma leve oscilação positiva, dentro da margem de erro. Flávio se manteve com o mesmo percentual.

No embate com Tarcísio de Freitas, o governador paulista aparece com 47,4%, ante 41,4% do petista.

No confronto com Ratinho Jr (PSD), Lula tem 42,1%, contra 45,2% do governador do Paraná. Já contra Ronaldo Caiado, os percentuais indicam 43,1% para Lula e 42,3% para o governador de Goiás.

No cenário com Romeu Zema, governador de Minas Gerais, Lula aparece com 43,3%, enquanto Zema soma 42,4%, mantendo a disputa numericamente próxima.

O único cenário em que Lula aparece numericamente à frente de forma mais confortável é contra Eduardo Leite (PSD), com 42,7%, ante 38,5% do ex-governador do Rio Grande do Sul.

Os percentuais de votos nulos, brancos ou em nenhum dos candidatos variam entre 8,2% e 16,5%, dependendo do confronto testado. Já os eleitores indecisos oscilam entre 1,1% e 2,3%.

A pesquisa não incluiu nomes como Jair Bolsonaro, inelegível até 2030, nem Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda.

A pesquisa Futura ouviu 2.000 eleitores em 769 cidades brasileiras entre os dias 3 e 7 de fevereiro por meio da CATI (Entrevista telefônica assistido por computador). A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Cenários 2º turno Futura (fevereiro de 2026)

2º Turno - Lula x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro : 48,2%

: 48,2% Lula : 42,4%

: 42,4% Ninguém/Branco/Nulo : 8,2%

: 8,2% NS/NR/Indeciso: 1,2%

2º Turno - Lula x Tarcísio de Freitas

Tarcísio de Freitas : 47,4%

: 47,4% Lula : 41,4%

: 41,4% Ninguém/Branco/Nulo : 8,9%

: 8,9% NS/NR/Indeciso: 2,3%

2º Turno - Lula x Ratinho Júnior

Ratinho Jr : 45,2%

: 45,2% Lula : 42,1%

: 42,1% Ninguém/Branco/Nulo : 11,5%

: 11,5% NS/NR/Indeciso: 1,1%

2º Turno - Lula x Ronaldo Caiado

Lula : 43,1%

: 43,1% Ronaldo Caiado : 42,3%

: 42,3% Ninguém/Branco/Nulo : 12,8%

: 12,8% NS/NR/Indeciso: 1,8%

2º Turno - Lula x Romeu Zema

Lula : 43,3%

: 43,3% Romeu Zema : 42,4%

: 42,4% Ninguém/Branco/Nulo : 12,3%

: 12,3% NS/NR/Indeciso: 2,0%

2º Turno - Lula x Eduardo Leite

Lula : 42,7%

: 42,7% Eduardo Leite : 38,5%

: 38,5% Ninguém/Branco/Nulo : 16,5%

: 16,5% NS/NR/Indeciso: 2,3%

2º Turno - Flávio Bolsonaro x Tarcísio de Freitas

Flávio Bolsonaro : 40,1%

: 40,1% Tarcísio de Freitas : 35,0%

: 35,0% Ninguém/Branco/Nulo : 23,2%

: 23,2% NS/NR/Indeciso: 1,7%

2º Turno - Flávio Bolsonaro x Ratinho Júnior

Flávio Bolsonaro : 44,0%

: 44,0% Ratinho Jr : 29,2%

: 29,2% Ninguém/Branco/Nulo : 24,7%

: 24,7% NS/NR/Indeciso: 2,2%

2º Turno - Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado

Flávio Bolsonaro : 46,2%

: 46,2% Ronaldo Caiado : 26,7%

: 26,7% Ninguém/Branco/Nulo : 24,6%

: 24,6% NS/NR/Indeciso: 2,4%

2º Turno - Flávio Bolsonaro x Romeu Zema

Flávio Bolsonaro : 45,2%

: 45,2% Romeu Zema : 27,8%

: 27,8% Ninguém/Branco/Nulo : 25,6%

: 25,6% NS/NR/Indeciso: 1,3%

2º Turno - Flávio Bolsonaro x Eduardo Leite