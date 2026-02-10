Brasil

Flávio vence Lula no 2º turno com 5,8 pontos de diferença, diz Futura

Nos demais cenários testados, o petista aparece tecnicamente empatado com os governadores Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Eduardo Leite (PSD)

(Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 13h00.

Última atualização em 10 de fevereiro de 2026 às 13h03.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perde para o senador Flávio Bolsonaro (PL) e para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em simulações de segundo turno das eleições de 2026, segundo pesquisa do instituto Futura, em parceria com a Apex Partners, divulgada nesta terça-feira, 10.

No cenário contra Flávio Bolsonaro, Lula registra 42,4%, enquanto o senador soma 48,2%. Na comparação com a pesquisa de janeiro, Lula teve uma leve oscilação positiva, dentro da margem de erro. Flávio se manteve com o mesmo percentual.

No embate com Tarcísio de Freitas, o governador paulista aparece com 47,4%, ante 41,4% do petista.

No confronto com Ratinho Jr (PSD), Lula tem 42,1%, contra 45,2% do governador do Paraná. Já contra Ronaldo Caiado, os percentuais indicam 43,1% para Lula e 42,3% para o governador de Goiás.

No cenário com Romeu Zema, governador de Minas Gerais, Lula aparece com 43,3%, enquanto Zema soma 42,4%, mantendo a disputa numericamente próxima.

O único cenário em que Lula aparece numericamente à frente de forma mais confortável é contra Eduardo Leite (PSD), com 42,7%, ante 38,5% do ex-governador do Rio Grande do Sul.

Os percentuais de votos nulos, brancos ou em nenhum dos candidatos variam entre 8,2% e 16,5%, dependendo do confronto testado. Já os eleitores indecisos oscilam entre 1,1% e 2,3%.

A pesquisa não incluiu nomes como Jair Bolsonaro, inelegível até 2030, nem Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda.

A pesquisa Futura ouviu 2.000 eleitores em 769 cidades brasileiras entre os dias 3 e 7 de fevereiro por meio da CATI (Entrevista telefônica assistido por computador). A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Cenários 2º turno Futura (fevereiro de 2026)

2º Turno - Lula x Flávio Bolsonaro

  • Flávio Bolsonaro: 48,2%
  • Lula: 42,4%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 8,2%
  • NS/NR/Indeciso: 1,2%

2º Turno - Lula x Tarcísio de Freitas

  • Tarcísio de Freitas: 47,4%
  • Lula: 41,4%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 8,9%
  • NS/NR/Indeciso: 2,3%

2º Turno - Lula x Ratinho Júnior

  • Ratinho Jr: 45,2%
  • Lula: 42,1%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 11,5%
  • NS/NR/Indeciso: 1,1%

2º Turno - Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula: 43,1%
  • Ronaldo Caiado: 42,3%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 12,8%
  • NS/NR/Indeciso: 1,8%

2º Turno - Lula x Romeu Zema

  • Lula: 43,3%
  • Romeu Zema: 42,4%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 12,3%
  • NS/NR/Indeciso: 2,0%

2º Turno - Lula x Eduardo Leite

  • Lula: 42,7%
  • Eduardo Leite: 38,5%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 16,5%
  • NS/NR/Indeciso: 2,3%

2º Turno - Flávio Bolsonaro x Tarcísio de Freitas

  • Flávio Bolsonaro: 40,1%
  • Tarcísio de Freitas: 35,0%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 23,2%
  • NS/NR/Indeciso: 1,7%

2º Turno - Flávio Bolsonaro x Ratinho Júnior

  • Flávio Bolsonaro: 44,0%
  • Ratinho Jr: 29,2%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 24,7%
  • NS/NR/Indeciso: 2,2%

2º Turno - Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado

  • Flávio Bolsonaro: 46,2%
  • Ronaldo Caiado: 26,7%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 24,6%
  • NS/NR/Indeciso: 2,4%

2º Turno - Flávio Bolsonaro x Romeu Zema

  • Flávio Bolsonaro: 45,2%
  • Romeu Zema: 27,8%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 25,6%
  • NS/NR/Indeciso: 1,3%

2º Turno - Flávio Bolsonaro x Eduardo Leite

  • Flávio Bolsonaro: 49,3%
  • Eduardo Leite: 25,0%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 23,8%
  • NS/NR/Indeciso: 1,9%
