AtlasIntel: Flávio tem vantagem de até 30 pontos sobre Lula no Sul e entre evangélicos

Apesar de aparecer atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial, o senador Flávio Bolsonaro (PL) mantém forte desempenho em segmentos específicos do eleitorado, segundo a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 29.

Os cruzamentos demográficos mostram que o candidato do PL concentra suas principais vantagens entre evangélicos, moradores da Região Sul, eleitores de maior renda e aqueles que se identificam com a direita bolsonarista.

No cenário estimulado de primeiro turno, Flávio registra 35,8% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 44,9%.

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Recortes regional e religioso

A maior vantagem de Flávio Bolsonaro aparece entre os evangélicos. Nesse segmento, o senador alcança 51,5% das intenções de voto, contra 21% de Lula, uma diferença de 30,5 pontos percentuais.

Regionalmente, o melhor desempenho de Flávio ocorre na Região Sul. O candidato do PL registra 55,9% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 28,4%, uma vantagem de 27,5 pontos percentuais.

O senador também lidera na Região Norte, onde soma 37%, contra 31,7% do presidente.

Renda

A pesquisa mostra que Flávio Bolsonaro lidera entre os eleitores com renda familiar de R$ 3 mil a R$ 5 mil, registrando 43,7% das intenções de voto, ante 35,8% de Lula.

Entre aqueles com renda superior a R$ 10 mil, a vantagem é ainda maior: 52,8% para Flávio, contra 24,1% do petista.

Os cruzamentos por posicionamento político também indicam forte concentração de apoio entre os eleitores que se identificam como direita bolsonarista. Nesse grupo, Flávio Bolsonaro registra 97,2% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 0,3%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.021 eleitores entre 22 e 27 de julho de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08602/2026.