AtlasIntel: Flávio tem vantagem de até 30 pontos sobre Lula no Sul e entre evangélicos

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro
Colaboradora
Publicado em 30 de julho de 2026 às 12h33.
Apesar de aparecer atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial, o senador Flávio Bolsonaro (PL) mantém forte desempenho em segmentos específicos do eleitorado, segundo a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 29.
Os cruzamentos demográficos mostram que o candidato do PL concentra suas principais vantagens entre evangélicos, moradores da Região Sul, eleitores de maior renda e aqueles que se identificam com a direita bolsonarista.
No cenário estimulado de primeiro turno, Flávio registra 35,8% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 44,9%.
A maior vantagem de Flávio Bolsonaro aparece entre os evangélicos. Nesse segmento, o senador alcança 51,5% das intenções de voto, contra 21% de Lula, uma diferença de 30,5 pontos percentuais.
Regionalmente, o melhor desempenho de Flávio ocorre na Região Sul. O candidato do PL registra 55,9% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 28,4%, uma vantagem de 27,5 pontos percentuais.
O senador também lidera na Região Norte, onde soma 37%, contra 31,7% do presidente.
A pesquisa mostra que Flávio Bolsonaro lidera entre os eleitores com renda familiar de R$ 3 mil a R$ 5 mil, registrando 43,7% das intenções de voto, ante 35,8% de Lula.
Entre aqueles com renda superior a R$ 10 mil, a vantagem é ainda maior: 52,8% para Flávio, contra 24,1% do petista.
Os cruzamentos por posicionamento político também indicam forte concentração de apoio entre os eleitores que se identificam como direita bolsonarista. Nesse grupo, Flávio Bolsonaro registra 97,2% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 0,3%.
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.021 eleitores entre 22 e 27 de julho de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08602/2026.