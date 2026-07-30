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Genial/Quaest: Daniel Vilela tem 37% e Marconi Perillo, 21%, no 1º turno em Goiás

Indicado e ex-vice de Ronaldo Caiado lidera disputa pelo governo de Goiás impulsionado pela popularidade do antecessor

Goiás: 64% dos goianos aprovam a administração de Vilela (PSD/Divulgação)

Goiás: 64% dos goianos aprovam a administração de Vilela (PSD/Divulgação)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 30 de julho de 2026 às 14h09.

O governador Daniel Vilela (MDB) lidera a corrida pelo Palácio das Esmeraldas, em Goiás, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 30. Em um cenário de primeiro turno estimulado pelo estudo, Vilela registra 37% das intenções de voto.

O ex-vice de Ronaldo Caiado (PSD), que entregou o cargo para disputar as eleições presidenciais, é seguido por Marconi Perillo (PSDB), com 21%. Entre os demais nomes testados no cenário estimulado, Wilder Morais (PL) pontua com 11%.

Luis Cesar Bueno (PT) com 3%, e Cíntia Dias (PSOL) com 1%. A candidata Luciana Amorim (UP) não pontuou no levantamento. Os eleitores indecisos somam 20%, enquanto os que declaram voto branco, nulo ou que não pretendem votar representam 7%.

Segundo turno, rejeição e avaliação

Nas simulações de segundo turno, Vilela mantém ampla margem sobre os adversários. No confronto direto contra Perillo, o candidato do MDB atinge 52% das intenções de voto, contra 28% do tucano. Votos brancos e nulos somam 8%, e 12% se consideram indecisos.

Em uma eventual disputa contra Morais, Vilela marca 54%, enquanto o adversário do PL registra 16%. Neste último cenário, os votos brancos, nulos ou que não vão votar somam 12%, e os eleitores que ainda não sabem em quem votar marcam 18%.

No quesito rejeição eleitoral para governador, Perillo lidera com 46% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Morais aparece na sequência com 21% de rejeição, enquanto Vilela é rejeitado por 20% e Bueno anota 18%.

A pesquisa também questionou os entrevistados sobre a gestão de Vilela. Ao todo, 64% dos goianos aprovam a administração, outros 12% desaprovam, e 24% não souberam responder.

Na questão qualitativa, 53% consideram o trabalho feito até o momento, positivo. Os que avaliam como regular somam 28%. Outros 4% consideram negativo, e 15% não souberam responder.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.104 eleitores entre 24 e 28 de julho de 2026, por meio de entrevistas domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08063/2026 e GO-01701/2026.

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