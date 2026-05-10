Eleições 2026: até quando é possível cadastrar a biometria?

O cadastro biométrico é uma etapa importante para quem quer manter o título de eleitor atualizado e evitar problemas na hora de votar, mas o prazo já acabou.

O eleitor tinha até 6 de maio, data de fechamento do cadastro eleitoral, para fazer a atualização, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O procedimento consiste no registro de dados do eleitor, o que permite uma identificação mais segura no momento da votação. Nos últimos anos, a Justiça Eleitoral ampliou o uso da biometria em todo o país.

Preciso cadastrar a biometria para votar em 2026?

A biometria não é obrigatória para votar nas eleições de 2026, mas a Justiça Eleitoral recomenda o cadastro para facilitar a identificação do eleitor e garantir mais segurança ao processo.

Ainda assim, o procedimento segue sendo ampliado gradualmente no país e pode ser exigido para a realização de serviços eleitorais.

Como fazer o cadastro

O cadastro biométrico é realizado presencialmente em cartórios eleitorais ou postos da Justiça Eleitoral. Durante o atendimento, são coletadas as impressões digitais, a fotografia e a assinatura do eleitor, que passam a integrar o banco de dados do sistema eleitoral.

Em muitos estados, o atendimento pode exigir agendamento prévio, feito pelo site do tribunal regional eleitoral. A orientação é não deixar para a última hora, especialmente em períodos próximos ao fechamento do cadastro eleitoral.

Quais documentos levar

Para realizar a biometria, é necessário apresentar um documento oficial com foto, como RG ou carteira de habilitação, além de um comprovante de residência recente. Esses dados são usados para confirmar a identidade e atualizar o cadastro eleitoral.

Em alguns casos, o eleitor também pode informar o número do título ou levar o documento, embora isso não seja obrigatório. O mais importante é garantir que os dados estejam corretos e atualizados no sistema da Justiça Eleitoral.

O que acontece se não cadastrar

O eleitor que ainda não cadastrou a biometria pode continuar votando normalmente, desde que sua situação esteja regular.

O uso da biometria vem sendo ampliado pela Justiça Eleitoral e é exigido para a realização de serviços como emissão, transferência e atualização do título. O cancelamento do título só pode ocorrer em casos específicos, como quando há convocação para revisão do eleitorado e o cidadão não comparece.