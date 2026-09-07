Lula em Brasília e Flávio Bolsonaro em SP: como será o 7 de Setembro dos candidatos

O 7 de Setembro terá agendas políticas e institucionais em diferentes cidades do país a menos de um mês do primeiro turno das eleições de 2026.

Em São Paulo, Flávio Bolsonaro (PL) convocou uma manifestação na Avenida Paulista, às 15h, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá participar do tradicional desfile cívico-militar em Brasília.

A programação ocorre a 27 dias do primeiro turno, marcado para 4 de outubro, e coloca os dois principais candidatos à Presidência em agendas de perfis distintos no feriado.

Enquanto Flávio aposta em uma manifestação política na Paulista, Lula deverá manter uma agenda institucional na Esplanada dos Ministérios.

Outros presidenciáveis também terão compromissos no domingo. Augusto Cury (Avante), terceiro colocado nas pesquisas mais recentes, anunciou uma caminhada em Copacabana e participará de uma sabatina da Jovem Pan.

Até o momento, outros candidatos à Presidência ainda não divulgaram agendas públicas para o 7 de Setembro.

Flávio Bolsonaro prepara ato na Avenida Paulista

Flávio Bolsonaro convocou apoiadores para uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, com concentração prevista para as 15h. O candidato tem usado as redes sociais para chamar lideranças políticas, religiosas e comunitárias para o evento.

A estratégia da campanha é transformar o 7 de Setembro em uma demonstração de força da candidatura e ampliar a presença de Flávio entre o eleitorado bolsonarista.

A escolha da Paulista também tem peso simbólico. O local foi utilizado em diferentes manifestações da direita nos últimos anos e se tornou um dos principais palcos de mobilização do bolsonarismo.

A campanha pretende explorar temas ligados à oposição ao governo Lula e às críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente ao ministro Alexandre de Moraes. A conjuntura ganhou ainda mais força nos últimos dias após a divulgação de mensagens envolvendo Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Tarcísio confirma presença ao lado de Flávio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou que estará no ato da Avenida Paulista ao lado de Flávio Bolsonaro.

A participação tem importância eleitoral para os dois políticos. Tarcísio disputa a reeleição ao governo paulista, maior colégio eleitoral e considerado chave por analistas políticos ouvidos pela EXAME para o resultado da eleição.

Nos últimos dias, Tarcísio afirmou que o ato deve ter como foco a “reconciliação e esperança”. O governador também adotou uma posição diferente da de Flávio nas críticas a Alexandre de Moraes: enquanto o candidato do PL defende a saída do ministro do STF, Tarcísio passou a defender a abertura de uma investigação, mas evitou apoiar diretamente renúncia ou impeachment.

A presença do governador, portanto, deve colocar no mesmo palanque dois dos principais nomes da direita brasileira na reta final antes do primeiro turno.

Lula deve manter agenda institucional em Brasília

Lula deverá passar o 7 de Setembro em Brasília e participar do desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios.

A cerimônia está prevista para começar às 9h e terá participação das Forças Armadas, forças de segurança e estudantes. O evento será tratado pelo governo como uma celebração oficial da Independência.

A orientação é evitar que a solenidade seja associada à campanha de reeleição de Lula. O governo prepara uma cerimônia de perfil mais sóbrio e submeteu os preparativos à avaliação jurídica para reduzir o risco de questionamentos da Justiça Eleitoral.

A programação deverá privilegiar símbolos nacionais e temas como soberania, combate ao feminicídio e futebol feminino.

O desfile terá início às 9h e deve terminar por volta das 11h. O planejamento oficial prevê ainda apresentações das Forças Armadas, desfile motorizado e demonstrações aéreas.

Augusto Cury terá sabatina no feriado

Terceiro colocado em pesquisas recentes, o escritor Augusto Cury (Avante) também terá compromisso público no 7 de Setembro.

A Jovem Pan programou uma sabatina com o candidato para a manhã do feriado, das 8h às 9h. A entrevista faz parte de uma série especial com os presidenciáveis e deverá ser transmitida pela televisão, rádio, YouTube e plataformas digitais da emissora.

Cury anunciou que realizará uma caminhada em Copacabana no dia 7 de setembro.

A agenda ocorre em um momento de crescimento do candidato nas pesquisas. Levantamento da RealTime Big Data, divulgado em 1º de setembro, mostrou Cury com 11% das intenções de voto, na terceira colocação, enquanto a pesquisa Quaest, divulgada em 2 de setembro, apontou 10%.

E os demais presidenciáveis?

Até o momento, as campanhas de Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) ainda não divulgaram compromissos públicos confirmados para o 7 de Setembro.

O mesmo ocorre com os candidatos Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata).

A tendência, até agora, é de que a maior mobilização política do feriado fique concentrada em São Paulo, com o ato convocado por Flávio Bolsonaro, e em Brasília, onde Lula participará da cerimônia oficial da Independência.

Atos de direita devem ocorrer em outras cidades

A mobilização em torno de Flávio não ficará restrita à capital paulista. Em Salvador, por exemplo, grupos de direita convocaram uma manifestação no Farol da Barra, com concentração prevista para as 8h22.

Entre os políticos anunciados estão integrantes do PL baiano, como o deputado federal Capitão Alden e os deputados estaduais Leandro de Jesus e Diego Castro. A presença de Flávio no ato, entretanto, ainda não foi confirmada.

A movimentação reforça a tentativa de transformar o feriado em uma data de mobilização nacional da direita, ainda que o principal palanque eleitoral esteja previsto para a Avenida Paulista.

7 de Setembro entra na reta final da eleição

O feriado ocorre em um momento de forte disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Na pesquisa RealTime Big Data divulgada em 1º de setembro, Lula apareceu com 38% das intenções de voto no primeiro turno, contra 30% de Flávio. Cury tinha 11%, Renan Santos, 7%, Caiado, 4%, e Zema, 2%.

Na pesquisa Quaest divulgada em 2 de setembro, Lula registrou 37%, Flávio 29% e Cury 10%. Renan Santos apareceu com 3%, enquanto Caiado, Zema e Samara Martins marcaram 1% cada.

Com o primeiro turno marcado para 4 de outubro, o 7 de Setembro será, portanto, uma das primeiras grandes datas nacionais da campanha na reta final.