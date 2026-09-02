Quaest: Lula lidera com 37%, Flávio Bolsonaro tem 29% e Cury, 10%, no 1º turno

O primeiro levantamento do Instituto Quaest depois de todas as entrevistas com os candidatos à Presidência da República no Jornal Nacional, reafirma a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida eleitoral.

Em um cenário de primeiro turno, Lula aparece com 37%, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 29%. Seguindo a tendência das demais pesquisas divulgadas nesta semana, Augusto Cury (Avante) desponta em terceiro lugar, com 10% das intenções de voto.

Na sequência, Renan Santos (Missão) registra 3%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e Samara Martins (UP), têm 1% cada um. Os votos brancos, nulos ou que não irão votar somam 7%, enquanto indecisos são 11%.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 14 de agosto, Lula e Flávio mantiveram a estabilidade dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. O presidente tinha 38% e o senador, 31%. Augusto Cury cresceu 8 pontos em duas semanas. Renan Santos e Zema perderam 1 ponto cada um, Caiado perdeu 3 pontos, e Samara Martins se manteve estável.

Segundo a série histórica, Cury tirou pontos de praticamente todos os candidatos e dos votos brancos e nulos, que somavam 8%.

A Quaest entrevistou 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país, entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07065/2026.