Agregador de Pesquisas Eleitorais:

Acompanhe a evolução das intenções de voto

Continua após a publicidade
Lamine Yamal escapa de multa de R$ 12 mil em dia de folga da Espanha; entenda
Agências

Há 3 meses • 2 min de leitura

Lamine Yamal escapa de multa de R$ 12 mil em dia de folga da Espanha; entenda

Durante seu dia de folga na seleção espanhola, o atacante aproveitou para viajar nos Estados Unidos e quase se atrasou para a reapresentação

DAS-MEI: Receita prorroga prazo para pagamento até quarta-feira (28)
Agências

Há um ano • 2 min de leitura

DAS-MEI: Receita prorroga prazo para pagamento até quarta-feira (28)

CEO da Uber dá alerta a motoristas de aplicativo: 'serão substituídos na próxima década'
Agências

Há um ano • 4 min de leitura

CEO da Uber dá alerta a motoristas de aplicativo: 'serão substituídos na próxima década'

Invicto, Paris Saint-Germain é campeão francês pela 13ª vez
Agências

Há um ano • 4 min de leitura

Invicto, Paris Saint-Germain é campeão francês pela 13ª vez

Modificado no Senado, projeto que incentiva combustíveis do futuro volta à Câmara
Agências

Há 2 anos • 9 min de leitura

Modificado no Senado, projeto que incentiva combustíveis do futuro volta à Câmara

Mega-sena sorteia prêmio de R$ 6,5 milhões neste sábado
Agências

Há 2 anos • 2 min de leitura

Mega-sena sorteia prêmio de R$ 6,5 milhões neste sábado

Israel recupera corpo de brasileiro em Gaza, o 4º morto pelo Hamas
Agências

Há 2 anos • 3 min de leitura

Israel recupera corpo de brasileiro em Gaza, o 4º morto pelo Hamas

Continua após a publicidade
Ex-miss Brasil dada como desaparecida no RS retoma contato com a família após 4 dias
Agências

Há 2 anos • 3 min de leitura

Ex-miss Brasil dada como desaparecida no RS retoma contato com a família após 4 dias

Erdogan diz que Otan não deve contar com aval para adesão da Suécia antes de julho
Agências

Há 3 anos • 2 min de leitura

Erdogan diz que Otan não deve contar com aval para adesão da Suécia antes de julho

'Brasil não pode mais ser marginalizado exterior', diz Lula em BH
Brasil

Há 3 anos • 2 min de leitura

'Brasil não pode mais ser marginalizado exterior', diz Lula em BH

Japonês Ei-ichi Negishi, Nobel de Química em 2010, morreu aos 85 anos
Ciência

Há 5 anos • 2 min de leitura

Japonês Ei-ichi Negishi, Nobel de Química em 2010, morreu aos 85 anos

STJ manda prender homem que atropelou filho de Cissa Guimarães
Brasil

Há 7 anos • 2 min de leitura

STJ manda prender homem que atropelou filho de Cissa Guimarães

Fed deve reduzir compra de títulos e rescrever orientação
Agências

Há 12 anos • 3 min de leitura

Fed deve reduzir compra de títulos e rescrever orientação

Continua após a publicidade
Atividade varejista cresce 6,1% em fevereiro, aponta Serasa
Agências

Há 12 anos • 2 min de leitura

Atividade varejista cresce 6,1% em fevereiro, aponta Serasa

Milhares de estrangeiros lutaram na Síria, diz pesquisa
Agências

Há 12 anos • 1 min de leitura

Milhares de estrangeiros lutaram na Síria, diz pesquisa

Após protestos, CBF diz estar trabalhando por mudanças
Agências

Há 12 anos • 3 min de leitura

Após protestos, CBF diz estar trabalhando por mudanças

Confiança na zona do euro sobe e clima de negócios salta
Agências

Há 12 anos • 1 min de leitura

Confiança na zona do euro sobe e clima de negócios salta

Reféns franceses deixam o Níger após 3 anos no Saara
Agências

Há 12 anos • 2 min de leitura

Reféns franceses deixam o Níger após 3 anos no Saara

Megajulgamento por escândalo urbanístico acontece na Espanha
Agências

Há 12 anos • 1 min de leitura

Megajulgamento por escândalo urbanístico acontece na Espanha

Bruce Springsteen esbanja vitalidade e encanta público
Agências

Há 13 anos • 5 min de leitura

Bruce Springsteen esbanja vitalidade e encanta público

Santiago Chamorro é eleito diretor da General Motors Brasil
Agências

Há 13 anos • 1 min de leitura

Santiago Chamorro é eleito diretor da General Motors Brasil

Mais 26 policiais são julgados por massacre do Carandiru
Agências

Há 13 anos • 1 min de leitura

Mais 26 policiais são julgados por massacre do Carandiru

Governo descarta mudar seguro-desemprego este ano
Agências

Há 13 anos • 2 min de leitura

Governo descarta mudar seguro-desemprego este ano

Ver mais notícias