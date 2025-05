DAS MEI e Simples Nacional ampliam prazo para pagamento de tributos

O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) prorrogou o prazo para pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) e do DAS do Microempreendedor Individual (MEI) referente ao período de abril de 2025. O novo vencimento para entrega das guias foi estendido para 28 de maio.

“Essa prorrogação é uma resposta direta à indisponibilidade momentânea no sistema de emissão dos DAS no dia 20 de maio de 2025,” afirma um porta-voz do CGSN. A medida busca evitar prejuízos financeiros para pequenos empresários e MEIs, que dependem da regularização rápida para manter as operações em dia.

Quem pagou antes da prorrogação e sofreu multa por atraso pode pedir restituição (para MEIs e optantes do Simples) ou compensação (exclusiva para optantes do Simples). O passo a passo está nos manuais disponíveis no site do Simples Nacional.

Para evitar erros, o CGSN recomenda gerar o DAS pelo menu “Gerar DAS” no sistema PGDAS-D (Simples Nacional) ou pelo aplicativo MEI, evitando o menu “Débitos”. Assim, o boleto sai sem acréscimos indevidos.

O que é a DASN do MEI?

A Declaração Anual do Simples Nacional do MEI (DASN) informa à Receita Federal o faturamento bruto do microempreendedor em 2024, além do número de funcionários no ano. O limite de receita anual para manter o status de MEI é 81 mil reais. Quem ultrapassar esse valor deve avaliar a mudança de categoria fiscal.

A declaração é obrigatória até 28 de maio, salvo em casos de baixa do CNPJ. Se o MEI encerrou a atividade até abril, a entrega da DASN deve ser feita até 30 de junho. Para baixas posteriores, o prazo é o último dia do mês seguinte à extinção.

Como fazer a declaração da DASN do MEI

Para declarar, o microempreendedor deve acessar o site da Receita Federal ou o portal do MEI, informar o CNPJ, o ano da declaração (2024) e o faturamento bruto total, incluindo comércio, indústria e serviços prestados. Também é preciso informar o número de funcionários durante o ano.

Após conferir os dados, a declaração é concluída com a geração do comprovante de entrega.

O Sebrae oferece um guia detalhado para orientar os MEIs nesse processo, garantindo que a declaração seja feita corretamente e dentro do prazo.

O que acontece se o MEI não declarar no prazo?

O MEI que perder o prazo estará sujeito a multa. A penalidade é de 2% sobre o valor da contribuição mensal do Simples Nacional, acrescida de 1% por mês de atraso, até o máximo de 20%. O valor mínimo é 50 reais.

Além disso, a falta da declaração pode bloquear a regularização fiscal, dificultando o acesso a crédito e benefícios tributários. A multa é gerada automaticamente após a entrega atrasada.

A regularização retroativa é possível, mas com acréscimos de multas, o que pode pesar no caixa do empreendedor.

Cumprir os prazos evita essas penalidades e mantém o MEI apto a acessar linhas de crédito e outras facilidades essenciais para o crescimento do negócio.

\