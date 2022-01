SpaceX irá lançar perto de 50 satélites ao espaço hoje; veja como assistir

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

A SpaceX, empresa aeroespacial do bilionário Elon Musk, irá realizar o segundo lançamento do ano de uma frota de satélites Starlink, que fazem parte do serviço de internet via satélite da companhia, nesta terça-feira, 18.

Ao todo, 49 satélites serão lançados juntos com o foguete Falcon 9 no Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida. A decolagem está marcada para às 21h04 no horário de Brasília e pode ser acompanhada através do canal do YouTube da SpaceX ou clicando abaixo:

Após o lançamento, o primeiro estágio do Falcon 9 retornará à Terra para pousar no navio drone da SpaceX, no Oceano Atlântico. A SpaceX conta com tecnologia reutilizável para reduzir o custo de suas missões, o que é um atrativo para agências espaciais como a Nasa, que escolheu o foguete da empresa para levar o primeiro homem negro e mulher à Lua na missão Artemis.

O voo é o quarto da SpaceX em 2022. O lançamento estava originalmente marcado para segunda-feira, 17, mas foi atrasado por condições meteorológicas não favoráveis. De acordo com comunicado da Força Espacial norte-americana, há 90% de chance de bom tempo no horário previsto para hoje.

O que é Starlink, internet via satélite da SpaceX?

Com o slogan "Melhor do que nada", a internet ultra-rápida de Musk promete velocidade de acesso entre 50 e 150 Mbps, além de uma atualização do software de rede em 2021 com redução da latência para algo entre 16 e 19 milissegundos.

O preço, infelizmente, não é tão acessível assim: são 99 dólares por mês, aproximadamente 540 reais na cotação atual. O consumidor ainda precisa comprar antena, tripé e roteador Wi-Fi da SpaceX, disponíveis por 499 dólares (por volta de 2.600 reais).

Sem considerar os novos, existem mais de 2.000 satélites do Starlink já em órbita e a expectativa é que este número chegue a um total de 4.425 em 2024. Atualmente, 1.469 estão ativos e 272 estão se movendo para "órbitas operacionais entre 540 e 560 quilômetros acima da Terra", de acordo com Musk.