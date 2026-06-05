Instagram lança plano premium no Brasil por R$ 10 ao mês; veja o que muda

A Meta lançou nesta sexta-feira, 5, o Instagram Plus, serviço de assinatura da rede social que oferece recursos exclusivos de personalização, privacidade e interação. O plano custará R$ 10 por mês no Brasil.

O país é um dos maiores mercados da plataforma e soma cerca de 150 milhões de usuários ativos em redes sociais, segundo o DataReportal 2026, com consumo voltado a informação, entretenimento e, cada vez mais, realizar compras e interagir com marcas. Em abril, a marca lançou o Instagram Shopping para concorrer com o TikTok Shop e impulsionar o e-commerce.

Segundo a bigtech, a novidade é voltada para usuários que desejam ampliar a experiência dentro da plataforma, sem alterar ou restringir funcionalidades da versão gratuita do aplicativo.

Entre os principais recursos estão novas ferramentas para os stories. Assinantes poderão visualizar conteúdos sem a necessidade de reagir imediatamente, enviar "super corações" como forma de interação e acompanhar quantas vezes um mesmo usuário reassistiu a uma publicação.

O Instagram Plus também permitirá criar múltiplas listas de audiência para os stories, oferecendo maior controle sobre quem pode visualizar cada conteúdo.

Outra novidade é a possibilidade de publicar fotos e vídeos diretamente no perfil sem que essas postagens apareçam no feed dos seguidores. A funcionalidade é voltada a usuários que preferem atualizar o perfil de forma mais discreta.

A assinatura inclui ainda opções adicionais de personalização, como a mudança da fonte utilizada na biografia do perfil.

Segundo a Meta, o Instagram Plus é o primeiro serviço premium da companhia a ser lançado globalmente. A empresa informou que versões pagas do Facebook e do WhatsApp estão nos planos, mas ainda não divulgou datas para esses lançamentos.

A companhia também afirmou que continuará adicionando novos recursos ao premium nos próximos meses. A versão gratuita do aplicativo seguirá disponível sem alterações ou remoção de funcionalidades.