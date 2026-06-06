Uma ilha flutuante movida a energia nuclear: o plano da China para o transporte marítimo

A Jiangnan Shipyard, uma das maiores construtoras navais do mundo e subsidiária da estatal China State Shipbuilding Corporation, apresentou nesta semana o projeto de uma ilha flutuante movida a energia nuclear, projetada para funcionar como terminal de transferência de contêineres e plataforma de energia de emissão zero.

O anúncio foi feito na Exposição Internacional de Navegação Posidonia, em Atenas, um dos eventos mais influentes da indústria náutica global.

Segundo o site South China Morning Post, o complexo seria alimentado por reatores de sal fundido de quarta geração — tecnologia que usa sal liquefeito simultaneamente como combustível e refrigerante, capaz de armazenar grandes quantidades de energia térmica sem necessidade de água para resfriamento.

A construtora descreveu o projeto como uma solução para a transformação carbono-neutra da indústria global de transporte marítimo, de acordo com o SCMP.

O que a ilha incluiria

Com base na apresentação da Jiangnan nas redes sociais, o complexo flutuante teria cinco componentes principais: um reator de sal fundido, painéis solares, uma turbina eólica, um módulo de produção de hidrogênio e síntese de combustível verde e um módulo de fornecimento de eletricidade. Esse conjunto formaria o núcleo de emissão zero da plataforma.

A estrutura funcionaria como um ponto de transferência de cargas entre navios e como estação de reabastecimento para embarcações movidas a combustíveis alternativos, ou eletricidade.

A proposta integra num único complexo funções que hoje são distribuídas entre portos tradicionais em terra.

China avança em navios nucleares civis

A ilha flutuante não é o único projeto nuclear civil que a Jiangnan desenvolve.

Em novembro de 2025, a construtora divulgou detalhes técnicos de um navio cargueiro nuclear em desenvolvimento, movido a um reator de sal fundido baseado em tório — elemento químico considerado mais seguro e abundante do que o urânio.

O reator tem potência térmica de 200 megawatts e vida operacional projetada de 40 anos, segundo o SCMP e a Interesting Engineering.

O navio seria capaz de carregar até 25 mil contêineres padrão, segundo o SCMP, com versões menores previstas com capacidade a partir de 14 mil unidades.

A fase de projeto deve ser concluída em 2026, com construção possivelmente iniciada no fim desta década, segundo fontes citadas pelo Splash247.

Nenhum navio mercante movido a energia nuclear entrou em serviço comercial.

A tecnologia por trás da proposta

Os reatores de sal fundido de quarta geração operam em alta temperatura e baixa pressão — o que elimina o risco de fusão do núcleo presente nos reatores convencionais.

Em caso de acidente, o combustível de sal fundido cai numa câmara de segurança e solidifica, aprisionando os materiais radioativos sem intervenção humana, segundo a Interesting Engineering.

O reator não precisa de água para resfriamento, o que o torna especialmente adequado para uso em ambiente marítimo.

A tecnologia ainda enfrenta desafios concretos de engenharia, como a corrosão causada pelos sais nos componentes do reator, e obstáculos regulatórios internacionais significativos.

A Organização Marítima Internacional ainda não concluiu um conjunto de regras específicas para a operação de navios mercantes movidos a energia nuclear.

A corrida nuclear no setor marítimo

A proposta da Jiangnan chega num momento em que a indústria global de transporte marítimo busca alternativas ao combustível pesado que ainda move a maioria dos navios e responde por cerca de 3% das emissões globais de dióxido de carbono.

Na Posidonia 2026, o tema da propulsão nuclear em navios comerciais saiu das margens do debate setorial para o centro das discussões.

"Esta não é mais uma discussão teórica. Estamos vendo envolvimento real em nível governamental entre armadores, bancos, seguradoras e portos", disse Charlotte Vere, diretora de desenvolvimento de mercado da CORE POWER, empresa britânica de propulsão nuclear marítima, à Transport Advancement. "O que importa agora é o impulso — e ele está crescendo."

A China não está sozinha nessa corrida. A Coreia do Sul e empresas europeias também começaram a explorar o potencial de navios nucleares — ainda em estágio de avaliação estratégica preliminar.

Mas a escala e a velocidade do programa chinês, liderado por uma estatal com recursos do governo central, não têm paralelo no setor privado ocidental.