Com foco em Marte, SpaceX está construindo foguete reutilizável e barato

Depois de levar os primeiros quatro "não astronautas" por uma viagem ao espaço pela SpaceX, o bilionário Elon Musk afirma estar gastando a maior parte do tempo em um foguete reutilizável e barato. O objetivo final, disse ele, é para que as viagens para Marte sejam mais acessíveis no futuro.

Durante uma entrevista nesta quarta-feira, 29, o CEO da empresa espacial não segurou seu otimismo para falar da tecnologia em desenvolvimento. Musk acredita que o projeto, intitulado de Starship, está bem encaminhado e que pode levar a lançamentos com uma fração do custo atual.

"Nosso melhor cenário é de 15 milhões de dólares [em custo] por lançamento. E o Falcon é cerca de metade a um terço do custo das alternativas", disse Musk. "O custo de lançamento que acreditamos pode ser inferior a 1 milhão de dólares com 10 vezes a carga útil do Falcon 9."

O Falcon 9 é um foguete de dois estágios que já participou de 112 lançamentos da SpaceX, incluindo a missão Inspiration4.

Ao ser questionado pela entrevistadora, Kara Swisher, quando o foguete barato que transportaria pessoas para Marte estaria disponível, Musk não deu nenhuma afirmação direta, mas disse que o transporte seria lucrativo o suficiente para "uma cidade autossustentável em Marte e uma base na Lua".

A base lunar seria a primeira coisa por "estar praticamente ali", explica Musk. Outro fator relevante é que a SpaceX recentemente fechou um contrato bilionário com a Nasa, avaliado em 2,9 bilhões de dólares, para construir uma espaçonave reutilizável que irá levar astronautas para a Lua na missão Artemis.

O bilionário, assim como seu competidor e CEO da Blue Origin, Jeff Bezos, tem sonhos ambiciosos de construir uma civilização interplenetária em Marte.

"Quando você está tentando desenvolver uma tecnologia totalmente nova, não é barato", disse Musk, que insistiu que a viagem teria que ser acessível para dar certo. "Para que Marte seja uma civilização autossustentável, tem que ser."