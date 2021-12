Elon Musk está preocupado que SpaceX irá falir?

O bilionário Elon Musk aparenta estar preocupado com o futuro da SpaceX.

No dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, feriado dos Estados Unidos, o executivo teria enviado um e-mail aos funcionários da empresa espacial irritado pela falta de avanço nos motores Raptor que impulsionam o foguete Starship.

"A crise de produção do Raptor está muito pior do que parecia há algumas semanas. Corremos o risco genuíno de falência se não conseguirmos atingir uma taxa de voo da nave Starship de pelo menos uma vez a cada duas semanas no próximo ano", escreveu Musk. Uma cópia do e-mail foi obtido pelo jornal americano CNBC.

Apesar de escandaloso, vale ressaltar que não se sabe o real contexto interno da empresa e que Musk pode estar apenas pressionando os colaboradores da SpaceX para acelerar na produção — são necessários 39 motores Raptor para cada foguete Starship.

No dia após a publicação do e-mail vazado, o CEO Elon Musk explicou seu posicionamento em uma série de publicações no Twitter: "Se uma severa recessão global acabasse com disponibilidade/liquidez de capital, enquanto a SpaceX perde bilhões na Starlink e Starship, então a falência, embora ainda improvável, não é impossível", explicou o executivo.

Musk ainda adicionou uma frase do engenheiro Andrew Grove, "Só os paranoicos sobrevivem", o que reforça ainda mais a ideia de que o e-mail não é nada além do que aquela pressão do chefe.

A SpaceX recentemente fechou um contrato com a Nasa de 2,9 bilhões de dólares para o uso dos foguetes Starship em uma série de missões espaciais, como a missão Artemis. Tal movimento pode indicar que, em 2022, a empresa terá uma taxa de voo frequente para testes do Starship, o que pode evitar o risco de falência.

Além disso, nos Estados Unidos, a palavra bankruptcy usada pelo executivo pode ser tanto para descrever falência quanto a um pedido de recuperação judicial.