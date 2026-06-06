App Store viabilizou US$ 1,4 trilhão em venda e faturamento em 2025, diz relatório

O ecossistema da App Store viabilizou em 2025 cerca de US$ 1,4 trilhão em faturamento e vendas em todo o mundo, concluiu um relatório do Analysis Group de junho publicado pela Apple. Isso é quase o triplo em relação a 2019, quando a empresa viabilizou US$ 513 bilhões.

No ano passado, vendas de bens e serviços somaram US$ 1,1 trilhão, impulsionadas por compras no mercado, entrega de comida, varejo e viagens. Já as vendas dos desenvolvedores para bens digitais e serviços ficaram em US$ 149 bilhões, advindos principalmente do setor de jogos, aplicativos de empresas e streamings. Também houve faturamento de US$ 151 bilhões vindos de anúncios nos aplicativos.

Nos Estados Unidos, na China e na Europa, o faturamento e a venda dentro do ecossistema App Store dobraram em relação a 2019. O varejo geral teve o maior faturamento e venda em todas as regiões. Já o setor de viagens veio na segunda posição em diversos locais, o que inclui Brasil, bem como Estados Unidos, Japão, Austrália e Europa.

O relatório também avaliou os aplicativos com inteligência artificial dentro da App Store. Em 2025, 40 dos 100 aplicativos mais populares da loja tinham recursos de IA voltados ao consumidor. Esses aplicativos registraram um faturamento quatro vezes superior aos demais aplicativos do top 100.

Em nota, a Apple destacou que, para mais de 90% das vendas viabilizadas pela plataforma, os desenvolvedores não pagaram comissão. “Os desenvolvedores são o coração pulsante da App Store, e esta impressionante marca alcançada neste ano é uma prova de sua criatividade sem limites”, afirmou o CEO da Apple, Tim Cook.

A App Store conta com uma média de 850 milhões de usuários mensais em 175 países e regiões, segundo dados da Apple.

Relação entre Apple e desenvolvedores

A companhia já enfrentou uma série de embates com desenvolvedores que a acusam de abusar de sua posição.

No Reino Unido, a empresa perdeu em outubro do ano passado uma ação coletiva antitruste em que era acusada de cobrar taxas excessivas e injustas aos desenvolvedores que utilizavam a App Store. A decisão da corte ponderou que as comissões de até 30% sobre compras e assinaturas aplicadas pela empresa eram abusivas.

Em 2024, a empresa acumulou US$ 10,1 bilhões em comissões da App Store nos Estados Unidos, mais do que o dobro do montante obtido em 2020, quando a arrecadação no setor foi de US$ 4,76 bilhões, o que contribuiu para a decisão desfavorável da corte britânica à empresa.

Ao mesmo tempo, há pressão para regulação dos ecossistemas Apple. A Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) do Reino Unido anunciou novas regras em 2025 para plataformas móveis para ter maior controle de práticas vistas como anticoncorrenciais.

Nos Estados Unidos, a empresa enfrenta um processo antitruste movido pelo Departamento de Justiça, que, em 2024, acusou a companhia de manter monopólio sobre smartphones.