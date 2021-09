Crew Dragon: saiba tudo sobre a nave da SpaceX que decola nesta quarta, 15

A SpaceX está prestes a fazer história. Após levar astronautas 25 vezes até a Estação Espacial Internacional (ISS) e se tornar parceira da Nasa (para a tristeza de alguns concorrentes), agora é a vez da empresa espacial de Elon Musk usar a nave Crew Dragon na primeira missão espacial civil.

Quatro pessoas farão parte do voo que, ao todo, terá duração de três dias: o bilionário Jared Isaacman; a médica-assistente Hayley Arceneaux; a geocientista Sian Proctor e o engenheiro Chris Sembroski.

O objetivo da missão, chamada de Inspiration4, é arrecadar 200 milhões de dólares para o St. Jude Children's Research Hospital, hospital de caridade para crianças com câncer. Isaacman já doou metade do valor e o resto será arrecadado através do site Inspiration4.

Nesta segunda-feira, 13, a Netflix irá divulgar os primeiros episódios da série documental "Countdown: Inspiration4 Mission to Space" sobre a preparação dos quatro tripulantes nos últimos meses.

A Netflix planeja cobrir o evento "quase em tempo real", com os últimos episódios da série planejados para sair após a Crew Dragon chegar na órbita da Terra.

A Crew Dragon de Musk é a evolução de uma antiga nave espacial chamada Dragon 1, lançada 20 vezes em missões para entregar cargas à ISS e a primeira espaçonave de uma empresa privada a levar humanos ao espaço.

A nova versão da Crew Dragon é capaz de transportar até 7 passageiros e quantidades significativas de carga. Ao todo, ela tem cerca de 8 metros de altura e um diâmetro de 4 metros. Ela é equipada com 16 propulsores Draco, que ajudam na movimentação do veículo.

Desde o lançamento até pouco antes da reentrada, a cápsula Crew Dragon é fixada a uma seção que funciona como uma espécie de porta-malas: possui painéis solares, radiadores de remoção de calor, espaço para carga e dispositivos para fornecer estabilidade caso ocorra alguma emergência.

A nave conta ainda com medidas de seguranças para a decolagem: há um sistema de escape de lançamento que conta com oito motores SuperDraco e se separa do foguete rapidamente para a segurança dos tripulantes.

O design interior, como afirma o engenheiro da SpaceX, John Federspiel, tem como objetivo "parecer uma nave do século 21", com telas sensíveis ao toque, assentos com espuma que "moldam" em volta do corpo de quem senta e as cores branco e preto por todo o lado.

1 /2 Assentos com espuma que se moldam em volta do corpo do tripulante (Nasa/Space.com/Reprodução)

Os primeiros astronautas a voar a bordo de uma Crew Dragon, Doug Hurley e Bob Behnken, contam que as telas foram difíceis de se acostumar no início. "Mas o que você consegue é uma indicação de onde você tocou", disse Hurley à BBC. Ao usar, a tecnologia indica onde acredita que foi tocada através de um "flash" para saber se o clique foi correto.

Na missão Inspiration4, o veículo usado será o Crew Dragon Resilience ("resiliência", em português). Ele estará no topo do Falcon 9, foguete de dois estágios que já participou de 111 lançamentos da SpaceX.

O Resilience conta com um detalhe espacial: enquanto outras versões têm janelas retas e pequenas, esta nave terá uma cúpula para oferecer uma visão completa do espaço. Como a missão ficará em órbita o tempo inteiro (e não irá se atracar à ISS, por exemplo), o vidro redondo está substituindo a porta de conexão que seria usada para entrar na estação.

A look at Dragon’s Cupola, which will provide our Inspiration4 astronauts with incredible views of Earth from orbit!

The crew visited the flight-hardware Cupola in California before it was shipped to Florida for integration with Dragon Resilience. pic.twitter.com/9ivMZrS1ip

— Inspiration4 (@inspiration4x) September 1, 2021