O novo Xbox será um PC? Entenda o novo plano da Microsoft

Nos últimos meses, a Microsoft tem reconfigurando sua estratégia para definir o futuro do Xbox e, possivelmente, da experiência gamer. Apesar das críticas recorrentes sobre o "fim" da plataforma, a atual aposta da empresa é em uma abordagem mais integrada ao ecossistema de jogos para PC e serviços em nuvem.

Segundo o CEO do Xbox, Phil Spencer, a próxima geração do console se assemelhará ao modelo do Xbox ROG Ally, um dispositivo portátil desenvolvido em parceria com a ASUS. A decisão de deixar momentaneamente de lado o console próprio e ir ao mercado com fabricantes parceiras tem como objetivo coletar feedback para a próxima geração de hardware da empresa, que, de acordo com o Windows Central, ainda está nos planos.

Equipado com tecnologia da AMD, o novo Xbox funcionará com sistema operacional Windows, mas oferecerá uma experiência otimizada para TV, similar aos consoles tradicionais. Isso permitirá aos jogadores acessar não apenas títulos exclusivos da plataforma Xbox, mas também jogos de outras lojas, como Steam, Epic Games Store e até PlayStation, proporcionando uma experiência parecida com a de um PC, mas com as vantagens de um console.

Desse modo, a Microsoft busca garantir que os usuários tenham acesso não apenas à biblioteca completa, incluindo jogos das gerações anteriores, mas também a novos títulos otimizados. Além disso, a integração com outras lojas visa proporcionar uma experiência completa e diversificada no console Xbox.

Futuro do Xbox Game Pass

O futuro do Xbox também pode passar por mudanças significativas no Xbox Game Pass. Atualmente, o PC Game Pass oferece acesso a jogos do console por um preço inferior ao da assinatura do outro serviço. Com o novo Xbox se aproximando mais de um PC, surgem dúvidas sobre como a Microsoft lidará com os planos de assinatura.

De acordo com o Windows Central, a Microsoft discute a possibilidade de cobrar por jogos multiplayer, o que não faria sentido para um dispositivo semelhante a um PC, podendo incentivar os jogadores a migrarem para outros ecossistemas.

Outro ponto em aberto é o preço do novo Xbox. A presidente do Xbox, Sarah Bond, já afirmou que o console será uma "experiência premium", sugerindo um preço acima do usual. No entanto, espera-se que o custo seja inferior ao de um PC gamer de alto desempenho.