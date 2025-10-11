Switch 2, Steam Deck OLED ou ROG Ally X: qual console portátil é o melhor em 2025?

Lançado em junho deste ano, o console portátil Switch 2, da Nintendo, alcançou um recorde de vendas em seus primeiros quatro dias, com mais de 3,5 milhões de unidades vendidas.

Até o final de julho, o Switch 2 já havia ultrapassado a marca de 6 milhões, mostrando uma forte demanda inicial e um bom desempenho comercial.

Apesar dos números impressionantes, a gigante japonesa mantém previsões ainda mais ambiciosas: vender 15 milhões de unidades do Switch 2 até março de 2026.

No entanto, o mercado de consoles portáteis em 2025 é diversificado e competitivo, com concorrentes como o Steam Deck OLED e o ROG Ally X disputando espaço ao oferecerem diferentes propostas para os jogadores.

Comparativo

O Switch 2 se destaca pelo equilíbrio entre portabilidade e potência, apresentando uma tela LCD de 7,9 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de até 120 Hz, além de retrocompatibilidade com o vasto catálogo do Nintendo Switch original, garantindo uma transição fácil para os novos usuários.

Seus pontos fortes são os exclusivos aclamados da Nintendo, como Mario Kart, Zelda e Pokémon, que atraem fãs da marca, junto com a possibilidade de uso híbrido, portátil ou conectado à TV. O preço dele gira em torno de R$ 4.500.

Já o Steam Deck OLED, da Valve, aposta em uma tela OLED de 7,4 polegadas com alta qualidade de imagem e acesso à gigantesca biblioteca da Steam, incluindo títulos AAA (de alto orçamento e grande escala) e indies de PC.

Seu sistema baseado em Linux, com crescente compatibilidade com jogos Windows e integração com diversas lojas digitais, faz dele uma excelente opção para quem quer jogos potentes e pesados em um formato portátil.

O equipamento pesa mais que o Switch 2 (669g contra 534g) e tem preço similar, entre R$ 5.000 e R$ 6.000.

Para quem busca desempenho máximo, o ROG Ally X, fabricado pela Asus, oferece um portátil robusto, com tela Full HD de 7 polegadas, Windows 11 nativo e processador AMD Ryzen Z1 Extreme.

Ele é capaz de rodar jogos pesados com configurações avançadas, sendo uma miniatura de PC gamer portátil, embora seja mais caro e um pouco mais pesado (678g), podendo custar entre R$ 7.000 e R$ 8.000.

Neste cenário, a escolha do melhor portátil depende do perfil do jogador: o Switch 2 se destaca entre os fãs da Nintendo e quem preza por exclusivos e modo híbrido.

Enquanto isso, o Steam Deck OLED oferece uma vasta biblioteca de jogos de PC aliada a alto desempenho para jogos modernos e pesado. O diferencial do ROG Ally X, por sua vez, é atender gamers que buscam máxima performance portátil com Windows.