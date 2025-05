Microsoft arquiva plano de console portátil próprio e foca em parcerias com Asus e Lenovo

A Microsoft suspendeu o desenvolvimento de um console portátil próprio da linha Xbox e decidiu priorizar o aprimoramento da experiência de jogos no sistema Windows 11. A medida, revelada pelo site especializado Windows Central, responde à concorrência do SteamOS, sistema operacional da Valve, que tem se destacado por entregar melhor performance e autonomia de bateria em dispositivos móveis.

Segundo a reportagem, toda a divisão responsável pelo projeto portátil da Microsoft teria sido arquivada temporariamente. No entanto, a empresa mantém vivo o “Project Kennan”, iniciativa feita em parceria com a Asus, conhecida pela linha ROG Ally. O aparelho, previsto para chegar ainda em 2025, deverá estrear o chip AMD Z2 Extreme, projetado especificamente para consoles compactos e de alta performance.

A estratégia atual da Microsoft envolve fortalecer o ecossistema de jogos no Windows e estreitar colaborações com fabricantes como a Asus e a Lenovo, responsável pelo Legion Go. Ambos os dispositivos utilizam Windows 11 como base, mas também são compatíveis com o SteamOS — sistema que, em alguns testes, apresentou desempenho superior em jogos e menor consumo de energia.

Jogos em nuvem e reformulação da estratégia de hardware

A reformulação não afeta apenas o console portátil. A Microsoft também cancelou o desenvolvimento de um mini console voltado exclusivamente para jogos em nuvem, conhecido internamente como Hobart. Em vez disso, os esforços se concentram agora em melhorar a experiência do Xbox Cloud Gaming, com ênfase em reduzir a latência e competir diretamente com o GeForce Now, da Nvidia — considerado o serviço com melhor desempenho do setor.

A companhia tenta reposicionar seu papel no mercado enquanto aguarda lançamentos da concorrência, como o PlayStation 6, da Sony, e o novo Switch, da Nintendo. Até lá, a aposta está em serviços e software: a próxima grande apresentação da Microsoft será o Xbox Showcase, marcado para 8 de junho de 2025, onde serão divulgadas novidades sobre títulos e atualizações na plataforma.