A era dos super portáteis: Microsoft lança os primeiros 'Xbox de mão' com foco em games de PC

A Microsoft anunciou sua entrada no mercado de consoles portáteis com o lançamento oficial do ROG Xbox Ally e do ROG Xbox Ally X, dispositivos com arquitetura de PC e suporte nativo ao Windows. Produzidos em parceria com a Asus, os aparelhos estreiam no mercado global em 16 de outubro, mas sem data oficial para o Brasil.

Diferente de um console tradicional, como o Xbox Series X, os novos modelos são computadores portáteis disfarçados de handheld, categoria que vem ganhando tração desde o sucesso do Steam Deck. A Microsoft aposta em um sistema Windows adaptado, com interface voltada exclusivamente para o controle — sem o explorador de arquivos nem a área de trabalho.

A estratégia da empresa é ocupar um novo espaço entre o notebook gamer e o console tradicional, com um produto que roda jogos de PC em qualquer lugar e se conecta ao ecossistema Xbox Game Pass.

O modelo mais potente, o Ally X, vem com o processador AMD Z1 Extreme — o mesmo usado por concorrentes como o Lenovo Legion Go 2. O modelo de entrada, chamado apenas de Ally, traz um chip inédito da AMD, o Ryzen Z2 A, que oferece desempenho mais próximo ao Steam Deck.

Produto híbrido amplia presença do Windows em games

O movimento da Microsoft reflete uma mudança mais ampla na forma como o Windows será usado em plataformas móveis. A empresa desenvolveu uma nova camada de sistema, com foco total na experiência via controle, permitindo navegação e execução de jogos sem teclado nem mouse.

Essa adaptação do Windows representa uma tentativa da Microsoft de consolidar o sistema como base também para dispositivos móveis de jogos — e não apenas para desktops e laptops.

Foco em ergonomia e jogos locais (ou em nuvem)

Os novos Xbox portáteis se diferenciam pelo design ergonômico, com empunhadura inspirada em controles de console e uma pegada que os primeiros testes consideraram mais confortável do que a de concorrentes.

Outro destaque é a flexibilidade: além de rodar jogos localmente com desempenho próximo ao de notebooks gamers, os modelos oferecem suporte a cloud gaming, streaming de jogos da nuvem com conexão à internet — serviço que integra a assinatura do Xbox Game Pass Ultimate.

Com isso, a Microsoft pretende transformar o Xbox portátil em um ponto de acesso ao seu ecossistema de jogos — um híbrido entre console, PC e plataforma de serviços digitais.