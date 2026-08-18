Melhores smartwatches para saúde e trabalho em 2026

Os smartwatches viraram febre nos últimos anos e, com isso, tiveram suas tecnologias aprimoradas para caber no dia a dia de qualquer pessoa, principalmente as que tentam equilibrar trabalho, exercício e qualidade de vida. Os modelos mais indicados em 2026 trazem todas essas informações no pulso, com uma oferta que, no Brasil, varia de smartbands básicas por menos de R$ 300 a relógios com eletrocardiograma e conectividade que beiram os R$ 6 mil.

Esta seleção considera modelos disponíveis no mercado brasileiro em agosto de 2026 a partir dos seguintes critérios:

Monitoramento de saúde;

Recursos de produtividade;

Autonomia de bateria;

Disponibilidade e preço no Brasil.

Smartwatches e bands básicas

Samsung Galaxy Fit3

Samsung Galaxy Fit3

A smartband Galaxy Fit3 faz sentido para quem quer começar a monitorar sono, passos, batimentos e atividades sem investir muito. Ela se integra bem a celulares Samsung e permite controlar notificações, músicas e alarmes direto do pulso — um recurso prático para quem trabalha muitas horas com o celular por perto. A tela AMOLED de 1,6 polegada é legível sob luz forte, e o peso de 36,8 g torna o uso confortável durante o dia inteiro. A Samsung promete 13 dias de bateria, mas testes publicados apontam cerca de cinco dias em uso mais intenso. Vale mencionar a ausência de GPS próprio, pagamentos por aproximação e chamadas no relógio.

Marca: Samsung;

Compatibilidade: Android, com integração mais completa em celulares Samsung;

App de saúde: Samsung Health;

Tela: AMOLED de 1,6 polegada;

Bateria: 208 mAh;

Sensores: frequência cardíaca óptica, acelerômetro, giroscópio, barômetro e sensor de luz;

Saúde: batimentos, SpO₂, estresse, sono e acompanhamento de atividades;

Exercícios: mais de 100 modalidades;

GPS: não possui (utiliza o GPS do celular);

NFC e chamadas: não possui;

Resistência: IP68;

Conectividade: Bluetooth 5.3;

Preço observado em agosto de 2026: entre R$ 229 e R$ 445.

Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi Smart Band 10

A Smart Band 10 entrega uma das maiores autonomias da categoria — até 21 dias segundo a Xiaomi — e uma tela AMOLED de 1,72 polegada com brilho de 1.500 nits. Para quem quer acompanhar sono, batimentos e atividades físicas no dia a dia sem se preocupar com recarga constante, ela cumpre bem a função. O peso de 15,9 g (sem pulseira) faz dela uma das opções mais leves do mercado. Não há GPS integrado, pagamentos por aproximação no Brasil nem microfone para chamadas, todas as ferramentas dependem do celular.

Marca: Xiaomi;

Compatibilidade: Android 8.0 ou superior e iOS 14 ou superior;

App: Mi Fitness;

Bateria: 233 mAh, autonomia anunciada de até 21 dias em uso típico (nove dias com tela sempre ativa);

Sensores: óptico de frequência cardíaca, oxímetro de pulso e sensor de luz ambiente;

Saúde: batimentos, SpO₂, sono, estresse e acompanhamento de saúde feminina;

Exercícios: mais de 150 modos esportivos;

GPS: não possui;

NFC e chamadas: não disponíveis no Brasil;

Resistência: 5 ATM;

Conectividade: Bluetooth 5.4;

Preço observado em agosto de 2026: entre R$ 290 e R$ 400.

Amazfit Bip 6

Amazfit Bip 6

O Bip 6 se diferencia das smartbands por incluir GPS integrado sem cobrar o preço de um Galaxy Watch ou Apple Watch. Quem caminha, corre ou pedala ao ar livre e não quer carregar o celular para registrar trajeto ganha mais com ele do que com as opções anteriores. A tela AMOLED de 1,97 polegada com 2.000 nits é uma das maiores e mais brilhantes da faixa, e o suporte a chamadas Bluetooth permite atender ligações pelo pulso. O Zepp OS oferece menos aplicativos do que Wear OS ou watchOS, mas inclui controle de música, assistente de voz e notificações — suficiente para uso profissional leve. A autonomia anunciada de até 14 dias e o GPS com até 32 horas de uso contínuo colocam o Bip 6 como a opção mais completa da faixa básica.

Marca: Amazfit;

Sistema: Zepp OS;

Compatibilidade: Android e iOS pelo aplicativo Zepp;

Bateria: 340 mAh, autonomia anunciada de até 14 dias em uso típico (26 dias no modo economia);

GPS: integrado, com suporte a cinco sistemas de posicionamento por satélite;

Uso contínuo do GPS: até 32 horas;

Sensores: sensor óptico BioTracker, acelerômetro, giroscópio, sensor geomagnético e sensor de luz ambiente;

Saúde: frequência cardíaca, SpO₂, estresse, variabilidade da frequência cardíaca, sono e respiração;

Exercícios: mais de 140 modos esportivos;

Recursos de trabalho: notificações, chamadas Bluetooth, controle de música, alarmes, timer e assistente de voz Zepp Flow;

Resistência: 5 ATM;

Conectividade: Bluetooth 5.2;

Material: liga de alumínio e polímero reforçado;

Preço observado em agosto de 2026: entre R$ 575 e R$ 700, com promoções próximas de R$ 500.

Smartwatches intermediários

Huawei Watch Fit 4 Pro

Huawei Watch Fit 4 Pro

O Fit 4 Pro cabe em quem busca um relógio com aparência mais sofisticada sem entrar na faixa premium. A construção em liga de titânio com vidro de safira transmite durabilidade, e a tela AMOLED de 1,82 polegada com até 3.000 nits garante boa visibilidade ao ar livre. O GPS integrado e a bateria com autonomia de até sete dias em uso típico dão conta de acompanhar treinos e rotina profissional sem a recarga diária exigida por modelos com Wear OS. Em testes publicados, a bateria ficou próxima da promessa da Huawei. A principal concessão é a variedade de aplicativos: o HarmonyOS oferece menos opções de terceiros do que Wear OS e watchOS, e pagamentos por aproximação não funcionam no Brasil.

Marca: Huawei;

Sistema: HarmonyOS;

Compatibilidade: Android e iOS pelo aplicativo Huawei Health;

Bateria: 400 mAh, autonomia anunciada de até 10 dias em economia, sete dias em uso típico e quatro dias com tela sempre ativa;

GPS: integrado;

Sensores: acelerômetro, giroscópio, temperatura, magnetômetro, barômetro e sensor de luz ambiente;

Saúde: batimentos, SpO₂, sono, estresse, temperatura corporal e acompanhamento de saúde feminina;

Exercícios: ampla variedade de modos esportivos, incluindo aquáticos;

Recursos de trabalho: notificações, controle de música, gravação de áudio, chamadas Bluetooth e controle de câmera;

NFC: não disponível para pagamentos no Brasil;

Resistência: proteção contra água e poeira, indicado para natação conforme especificação da fabricante;

Preçoobservado em agosto de 2026: entre R$ 1.200 e R$ 1.700.

Samsung Galaxy Watch8

Samsung Galaxy Watch8

O Galaxy Watch8 é a escolha intermediária mais completa para quem usa Android e aceita recarregar o relógio a cada um ou dois dias em troca de uma experiência próxima à de um computador no pulso. A tela Super AMOLED com 3.000 nits e vidro de safira garante legibilidade em qualquer condição de luz. Em relação ao Watch7, o ganho está no design mais fino e na tela mais brilhante (3.000 nits contra 2.000 do antecessor), além dos recursos de inteligência artificial do Galaxy AI para insights de saúde. Os recursos de produtividade — chamadas, e-mails, calendário, pagamentos e aplicativos do Google — são os mais completos da faixa intermediária entre os modelos Android. A bateria é o ponto de atenção: GPS, tela sempre ativa e streaming de música consomem carga com rapidez.

Marca: Samsung;

Sistema: Wear OS com One UI Watch;

Compatibilidade: Android (recursos avançados funcionam melhor com celulares Galaxy);

Bateria: 325 mAh na versão de 44 mm (capacidade varia conforme tamanho);

Autonomia anunciada: até 30 horas com tela sempre ativa (versão 44 mm);

Armazenamento: 32 GB;

GPS: integrado, com posicionamento de dupla frequência;

Sensores: acelerômetro, barômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de luz, sensor óptico cardíaco, sensor elétrico cardíaco, bioimpedância e sensor infravermelho de temperatura;

Saúde: ECG, pressão arterial mediante calibração, composição corporal, frequência cardíaca, SpO₂, temperatura, sono, ronco, estresse e detecção de sinais de apneia;

Exercícios: corrida, caminhada, ciclismo, natação, musculação e outras modalidades;

IA: insights de saúde e sugestões personalizadas pelo Galaxy AI com Samsung Health;

Recursos de trabalho: notificações, respostas e gravação de mensagens, chamadas, e-mail, música, calendário, alarmes e aplicativos do Google;

NFC: sim;

Conectividade: Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC e opção LTE;

Preço observado em agosto de 2026: entre R$ 1.700 e R$ 3.200 (Bluetooth), versões LTE até R$ 3.500.

Huawei Watch GT 6 Pro

Huawei Watch GT 6 Pro

O GT 6 Pro é a alternativa intermediária para quem prioriza autonomia e monitoramento de saúde acima da variedade de aplicativos. A caixa de 46 mm em titânio aeroespacial com vidro de safira transmite robustez, e a bateria entrega até 12 dias em uso típico — um dos maiores números do segmento intermediário. O GPS de dupla frequência, o ECG e o conjunto de sensores de saúde cobrem bem a rotina de quem corre, pedala ou caminha com frequência. A concessão é a mesma da linha Huawei: plataforma de aplicativos mais restrita que Wear OS e watchOS, pagamentos por aproximação com funcionamento limitado no Brasil e caixa grande para pulsos mais finos.

Marca: Huawei;

Sistema: HarmonyOS;

Compatibilidade: Android e iOS pelo aplicativo Huawei Health;

Material: titânio de nível aeroespacial;

Brilho: até 3.000 nits;

Bateria: autonomia anunciada de até 21 dias em uso moderado e 12 dias em uso típico;

GPS: integrado, com posicionamento de dupla frequência;

Saúde: frequência cardíaca, SpO₂, ECG, sono, estresse, temperatura corporal, recuperação e acompanhamento de estados emocionais;

Exercícios: mais de 100 modalidades, incluindo corrida, ciclismo, golfe, natação e atividades ao ar livre;

Recursos de trabalho: notificações, chamadas Bluetooth, controle de música, alarmes e relatórios de saúde;

NFC: funcionamento limitado para pagamentos no Brasil;

Resistência: IP68, IP69 e 5 ATM;

Conectividade: Bluetooth e GPS;

Preço observado em agosto de 2026: entre R$ 1.500 e R$ 2.500.

Smartwatches premium

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11

O Series 11 é a opção mais completa para quem usa iPhone e quer integrar saúde e produtividade num único dispositivo. Ele permite responder mensagens, atender chamadas, usar aplicativos, pagar por aproximação com Apple Pay e acompanhar compromissos sem tirar o celular do bolso. O conjunto de sensores de saúde — ECG, detecção de apneia, monitoramento de sono com estágios, temperatura — é um dos mais robustos da categoria. O ponto fraco histórico da linha se mantém: a bateria dura cerca de 24 horas em uso convencional (36 horas no modo de baixo consumo), o que exige recarga diária. A compatibilidade exclusiva com iPhone elimina qualquer usuário Android da equação.

Marca: Apple;

Sistema: watchOS 26;

Compatibilidade: exclusivo para iPhone;

Bateria: até 24 horas em uso convencional, 36 horas no modo de baixo consumo;

Carregamento: magnético rápido, até 80% em cerca de 30 minutos;

GPS: integrado (versões celulares com conectividade móvel);

Sensores: frequência cardíaca óptica e elétrica, temperatura, acelerômetro, giroscópio, altímetro, bússola, sensor de luz e sensor de profundidade conforme versão;

Saúde: ECG, batimentos, SpO₂ conforme disponibilidade regional, temperatura, sono com estágios, apneia, ciclo menstrual e notificações de saúde cardíaca;

Exercícios: ampla variedade de modalidades com integração ao Apple Fitness e apps de terceiros;

Recursos de trabalho: chamadas, mensagens, e-mail, calendário, notificações, gravação de áudio, Apple Pay, controle de música e App Store;

Conectividade: Bluetooth, Wi-Fi, NFC e opção GPS + Cellular;

Resistência: resistência à água para natação e proteção contra poeira;

Preço oficial no Brasil: a partir de R$ 5.499.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Samsung Galaxy Watch Ultra

O Galaxy Watch Ultra atende usuários Android que precisam de construção robusta e GPS preciso para treinos ao ar livre ou atividades que exigem maior resistência. A caixa de 47 mm em titânio com 10 ATM de resistência à água o posiciona acima do Galaxy Watch8 em durabilidade. A bateria de 590 mAh entrega entre dois e três dias em uso convencional — mais que o Watch8, mas abaixo dos modelos esportivos da Garmin e da Huawei. Os recursos de produtividade são os mesmos do Watch8 (chamadas, WhatsApp, e-mail, NFC), com a adição de modos esportivos para atividades aquáticas como caiaque e windsurf. O tamanho e o peso (60,5 g sem pulseira) podem incomodar quem tem pulso fino.

Marca: Samsung;

Sistema: Wear OS com One UI Watch;

Compatibilidade: Android (recursos exclusivos em celulares Samsung);

Bateria: 590 mAh, até 100 horas no modo de economia;

Autonomia prática: dois a três dias em uso convencional;

Armazenamento: 32 GB;

GPS: integrado, com posicionamento de dupla frequência;

Sensores: BioActive, ECG, frequência cardíaca, SpO₂, temperatura da pele, bioimpedância, acelerômetro, giroscópio, barômetro e sensor geomagnético;

Saúde: ECG, composição corporal, sono, apneia, batimentos, oxigenação, estresse e recuperação;

Exercícios: mais de 100 modalidades;

Recursos de trabalho: chamadas, mensagens, WhatsApp, e-mail, música, notificações e aplicativos do Google;

NFC: Samsung Wallet e Google Wallet;

Conectividade: Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC e LTE;

Resistência: padrão militar, 10 ATM;

Preço observado em agosto de 2026: entre R$ 1.900 e R$ 5.000.

Garmin Venu X1

Garmin Venu X1

O Venu X1 combina visual discreto, métricas esportivas avançadas e a maior tela já colocada num Garmin — 2 polegadas de AMOLED com vidro de safira. É a escolha para quem treina com regularidade e acompanha carga de treino e recuperação, mas não quer um relógio com cara de equipamento esportivo. A espessura de 7,9 mm e o peso de 40 g (com pulseira) o tornam confortável para uso o dia inteiro. A bateria alcança até oito dias no modo smartwatch, mas cai para cerca de dois dias com a tela sempre ativa. Ele não possui ECG, o que pode pesar para quem busca monitoramento cardíaco mais detalhado. A disponibilidade no Brasil depende de importação ou marketplaces.