Game Passas: após anúncio de reajuste, Microsoft adia alta no preço para alguns assinantes

Na semana passada, a Microsoft anunciou um pesado reajuste nos preços do Xbox Game Pass, o serviço de assinatura de jogos da empresa. A categoria mais completa (Ultimate), por exemplo, passou de R$ 59,90 para R$ 119,90 mensais no Brasil, um aumento de 99,8%.

Válida também em outros mercados, a mudança provocou reação imediata entre usuários, com relatos de cancelamentos em massa e insatisfação nas redes sociais. Nesse cenário, segundo o Extra, a Microsoft tem enviado e-mails a alguns assinantes informando a manutenção dos valores antigos, ao menos por enquanto.

Assim, apesar do anúncio oficial, parte dos assinantes do plano Ultimate no país só pagarão os valores 99,8% maiores a partir de novembro, já que a cobrança de outubro veio sem o reajuste.

Em mercados europeus, onde o aumento também foi comunicado, a mudança não tem data para entrar em vigor e só deve afetar novas compras – desde que a renovação automática esteja ativada.

Reformulação do Game Pass

A mudança na precificação faz parte de uma reestruturação mais ampla do serviço. O Game Pass agora passa a operar com três categorias: Essential, Premium e Ultimate, substituindo os planos Core, Standard e Ultimate anteriores. Eles oferecem catálogos expandidos, jogos para PC, partidas em nuvem e integração com o programa de fidelidade Xbox Rewards.

Segundo a Microsoft, o reajuste expressivo no plano Ultimate é justificado pela inclusão de benefícios antes vendidos separadamente. Entre eles, estão o acesso ao Clube Fortnite, avaliado em R$ 38 mensais, que oferece conteúdos exclusivos do jogo, e ao Ubisoft+ Classics, catálogo com jogos da editora francesa, com custo estimado em R$ 26,99.

Ainda que em percentuais menores, as outras categorias também tiveram seus valores reajustados. O plano Essential, antigo Core, subiu de R$ 34,99 para R$ 43,90 – um aumento de 25,5%. Já o Premium, antigo Standard, foi de R$ 44,99 para R$ 59,90, alta de 33%.