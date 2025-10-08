Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Game Passas: após anúncio de reajuste, Microsoft adia alta no preço para alguns assinantes

Cobrança de R$ 119,90 — 99,8% mais cara — ainda não foi aplicada em outubro para parte dos usuários do plano Ultimate no Brasil

Mudança nos preços do Xbox Game Pass provocou reação imediata entre usuários, com relatos de cancelamentos em massa e insatisfação nas redes sociais (Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11h48.

Na semana passada, a Microsoft anunciou um pesado reajuste nos preços do Xbox Game Pass, o serviço de assinatura de jogos da empresa. A categoria mais completa (Ultimate), por exemplo, passou de R$ 59,90 para R$ 119,90 mensais no Brasil, um aumento de 99,8%.

Válida também em outros mercados, a mudança provocou reação imediata entre usuários, com relatos de cancelamentos em massa e insatisfação nas redes sociais. Nesse cenário, segundo o Extra, a Microsoft tem enviado e-mails a alguns assinantes informando a manutenção dos valores antigos, ao menos por enquanto.

Assim, apesar do anúncio oficial, parte dos assinantes do plano Ultimate no país só pagarão os valores 99,8% maiores a partir de novembro, já que a cobrança de outubro veio sem o reajuste.

Em mercados europeus, onde o aumento também foi comunicado, a mudança não tem data para entrar em vigor e só deve afetar novas compras – desde que a renovação automática esteja ativada.

Reformulação do Game Pass

A mudança na precificação faz parte de uma reestruturação mais ampla do serviço. O Game Pass agora passa a operar com três categorias: Essential, Premium e Ultimate, substituindo os planos Core, Standard e Ultimate anteriores. Eles oferecem catálogos expandidos, jogos para PC, partidas em nuvem e integração com o programa de fidelidade Xbox Rewards.

Segundo a Microsoft, o reajuste expressivo no plano Ultimate é justificado pela inclusão de benefícios antes vendidos separadamente. Entre eles, estão o acesso ao Clube Fortnite, avaliado em R$ 38 mensais, que oferece conteúdos exclusivos do jogo, e ao Ubisoft+ Classics, catálogo com jogos da editora francesa, com custo estimado em R$ 26,99.

Ainda que em percentuais menores, as outras categorias também tiveram seus valores reajustados. O plano Essential, antigo Core, subiu de R$ 34,99 para R$ 43,90 – um aumento de 25,5%. Já o Premium, antigo Standard, foi de R$ 44,99 para R$ 59,90, alta de 33%.

Acompanhe tudo sobre:TecnologiaMicrosoftGamesXbox

