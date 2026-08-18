Tecnologia

Os melhores fones de condução óssea e abertos para correr e trabalhar em 2026

Seleção traz modelos a partir de R$ 150 e indicações de uso para cada perfil de atividade

Fones de condução óssea e abertos: modelos para treino ao ar livre e uso no escritório em 2026

Fones de condução óssea e abertos: modelos para treino ao ar livre e uso no escritório em 2026

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 13h35.

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Correr na rua com fones convencionais significa abrir mão de ouvir o trânsito — ou abrir mão da música. No escritório, quem precisa manter a atenção em conversas ao redor não se dá bem com isolamento total. É nessa lacuna que entram os fones de condução óssea e os modelos open-ear, duas categorias que deixam o canal auditivo livre enquanto entregam áudio por vibração nos ossos da face ou por alto-falantes direcionais posicionados perto da orelha.

O mercado dessas duas categorias se expandiu desde 2022, e as opções no Brasil custam de R$ 200 até mais de R$ 1.200. A diferença entre as faixas de preço aparece no cancelamento de ruído do microfone, na qualidade dos graves, na resistência à água e na autonomia de bateria.

O que considerar ao escolher um fone de condução óssea ou open-ear

Antes de escolher, é útil entender dois critérios que separam essa categoria dos fones tradicionais.

O primeiro é a tecnologia de transmissão. Fones de condução óssea enviam vibrações pelo osso temporal até o ouvido interno, sem passar pelo tímpano. Modelos open-ear de som direcional usam alto-falantes posicionados perto do canal auditivo, mas sem vedá-lo. Ambos mantêm a percepção do ambiente, porém os de condução óssea tendem a perder qualidade nos graves, enquanto os open-ear costumam vazar mais som para quem está ao lado.

O segundo é a resistência à água. Para corrida sob chuva ou natação, classificações como IP55, IP66 e IPX8 fazem diferença real. IP55 resiste a respingos e suor. IP66 suporta jatos de água. IPX8 permite submersão — o que importa para quem nada com o fone.

Outras características que também pesam na decisão são a autonomia da bateria e o peso do fone. Modelos com menos de 30 g passam despercebidos em treinos longos. Baterias acima de 8 horas eliminam a necessidade de recarregar no meio do expediente.

Fones de condução óssea e abertos até R$ 250

Awei A887BL

Awei A887BL

O Awei A887BL é a opção mais barata da seleção para quem quer testar a condução óssea sem comprometer o orçamento. Com peso reduzido e Bluetooth 5.3, ele cumpre a função de manter o usuário atento ao redor durante caminhadas e treinos leves. A limitação aparece na qualidade sonora, que fica abaixo da de concorrentes como o Shokz OpenMove, e na ausência de certificação robusta de resistência à água — o que restringe o uso a atividades com pouca exposição a suor intenso.

  • Marca: Awei;
  • Tecnologia: condução óssea;
  • Bluetooth: 5.3;
  • Resistência à água: uso leve (sem certificação IP declarada);
  • Bateria: até 6 a 8 horas;
  • Peso: aproximado de 23 a 25 g;
  • Microfone: sim;
  • Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 150 a R$ 220.

Lenovo Thinkplus XT60

Lenovo Thinkplus XT60

O Lenovo Thinkplus XT60 aposta em ganchos de silicone macio que se encaixam atrás da orelha, garantindo fixação firme durante atividades físicas. A bateria de quase 7 horas nos fones, somada ao estojo com recarga total de 24 horas, dá margem para treinos diários sem preocupação com tomada. O som não rivaliza com modelos intermediários, mas entrega o suficiente para podcasts e playlists de corrida.

  • Marca: Lenovo (linha Thinkplus);
  • Tecnologia: condução óssea / open-ear;Bluetooth: 5.3;
  • Resistência à água: IPX4 (resistente a suor);
  • Bateria: até 6h50 (fones) + estojo (total de 24 h);
  • Peso: leve e anatômico;
  • Microfone: sim;
  • Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 180 a R$ 240.

HAYLOU PurFree Lite

HAYLOU PurFree Lite

O HAYLOU PurFree Lite se destaca pela autonomia de 10 horas e pelo carregamento rápido — 15 minutos na tomada rendem 2 horas de reprodução. O suporte ao codec aptX via Bluetooth 5.2 entrega som mais estável do que o padrão SBC usado pela maioria dos concorrentes da faixa. É indicado para quem pedala com capacete ou usa óculos, já que o arco de titânio não conflita com as hastes.

  • Marca: HAYLOU;
  • Tecnologia: condução óssea;
  • Bluetooth: 5.2 (aptX);
  • Resistência à água: resistente a suor;
  • Bateria: até 10 horas;
  • Peso: leve;
  • Microfone: sim;
  • Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 280 a R$ 380.

Shokz OpenMove

Shokz OpenMove

O Shokz OpenMove é o modelo de entrada da marca que domina a categoria de condução óssea. Com apenas 29 g, ele passa despercebido durante a corrida, e a certificação IP55 protege contra suor e respingos de chuva. A bateria de 6 horas é a mais curta da faixa intermediária, mas atende treinos de até uma hora e meia por dia sem recarregar mais de duas vezes por semana. O microfone com cancelamento de ruído resolve chamadas em ambientes moderados.

  • Marca: Shokz;
  • Tecnologia: condução óssea (7ª geração);
  • Bluetooth: 5.0;
  • Resistência à água: IP55 (suor e poeira);
  • Bateria: até 6 horas;
  • Peso: 29 g;
  • Microfone: sim (com cancelamento de ruído);
  • Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 450 a R$ 950.

Philips A7607

Philips A7607

O Philips A7607 traz um diferencial que poucos concorrentes oferecem: luzes LED integradas ao arco para corridas noturnas. Além da segurança, o microfone de condução óssea com IA limpa o ruído de fundo em chamadas, o que o torna útil para quem alterna entre treinos ao ar livre e ligações de trabalho. A certificação IP66 resiste a jatos de água, acima do padrão IP55 dos Shokz de entrada. A bateria de 9 horas com carregamento rápido (15 minutos rendem 4 horas) dá fôlego para dias inteiros de uso.

  • Marca: Philips;
  • Tecnologia: condução óssea;
  • Bluetooth: 5.0;
  • Resistência à água: IP66 (resistente a água e poeira);
  • Bateria: até 9 horas;
  • Peso: 38 g;
  • Microfone: sim (condução óssea com cancelamento de ruído por IA);
  • Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 500 a R$ 700.

Anker Soundcore Sport X20

Anker Soundcore Sport X20

O Anker Soundcore Sport X20 é o único modelo intra-auricular com ganchos da seleção — não é open-ear nem condução óssea, mas entra na lista por resolver um problema que os demais não resolvem: bloquear o ruído externo com ANC quando o ambiente exige foco total. Os drivers de 11 mm com tecnologia BassUp entregam graves que nenhum modelo de condução óssea dessa faixa alcança. A classificação IP68 permite mergulho, e a bateria de 12 horas com estojo totalizando 48 horas é a maior da seleção. A ressalva é que ele veda o canal auditivo, o que elimina a percepção do ambiente — o oposto da proposta dos demais fones da seleção.

  • Marca: Anker (Soundcore);
  • Tecnologia: intra-auricular com ganchos;
  • Bluetooth: 5.2;
  • Resistência à água: IP68 (à prova d'água, suor e poeira);
  • Bateria: até 12 h (fones) + estojo (total de 48 h);
  • Cancelamento de ruído ativo (ANC): sim;
  • Microfone: sim;
  • Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 480 a R$ 650.

Fones de condução óssea e abertos acima de R$ 700

Shokz OpenRun Pro 2

Shokz OpenRun Pro 2

O Shokz OpenRun Pro 2 é a referência da categoria de condução óssea para corredores. A tecnologia DualPitch, que combina condução óssea com módulo de ar para graves, entrega profundidade sonora que gerações anteriores não alcançavam. A estrutura em liga de níquel-titânio pesa cerca de 30 g e resiste a deformação após centenas de usos. Com Bluetooth 5.4 e bateria de 12 horas, ele cobre ultramaratonas sem recarregar. A carga rápida de 5 minutos rende 2,5 horas — o suficiente para salvar um treino quando a bateria acaba de surpresa.

  • Marca: Shokz;
  • Tecnologia: condução óssea (DualPitch — óssea + condução aérea);
  • Bluetooth: 5.4;
  • Resistência à água: IP55 (suor e chuva leve);
  • Bateria: até 12 horas;
  • Peso: aproximado de 30 g (estrutura de titânio);
  • Microfone: sim (duplo, com cancelamento de ruído por IA);
  • Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 1.100 a R$ 1.950.

Bose Ultra Open Earbuds

Bose Ultra Open Earbuds

O Bose Ultra Open Earbuds não é de condução óssea — é um fone open-ear em formato de earcuff, preso à borda da orelha como um brinco. A tecnologia OpenAudio da Bose projeta som espacial imersivo sem vedar o canal auditivo. O resultado é uma experiência sonora mais rica que a maioria dos modelos de condução óssea, com graves e espacialidade que lembram caixas de som externas. No escritório, o formato discreto e o conforto para uso prolongado fazem dele uma opção para quem quer ouvir música o dia inteiro sem se isolar dos colegas.

  • Marca: Bose;
  • Tecnologia: open-ear (earcuff com tecnologia OpenAudio);
  • Bluetooth: 5.3;
  • Resistência à água: IPX4 (resistente a suor);
  • Bateria: até 7,5 horas;
  • Peso: leve e discreto;
  • Microfone: sim;
  • Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 1.600 a R$ 2.200.

Huawei FreeClip 2

Huawei FreeClip 2

O Huawei FreeClip 2, lançado no Brasil em janeiro de 2026, usa o formato C-bridge que prende na orelha como um piercing e se tornou uma referência em conforto para uso prolongado. A fixação é tão leve que o fone passa despercebido após minutos de uso. O áudio direcional entrega som privado sem vazar para quem está ao lado, e o Bluetooth 6.0 garante estabilidade de conexão com dois dispositivos ao mesmo tempo. A resistência IP57 cobre suor e respingos, mas não permite mergulho. A bateria total com estojo chega a 38 horas.

  • Marca: Huawei;
  • Tecnologia: open-ear (som direcional, formato earcuff);
  • Bluetooth: 6.0;
  • Resistência à água: IP57 (resistente a água e suor);
  • Bateria: até 8 h (fones) + estojo (total de 38 h);
  • Peso: leve e discreto;
  • Microfone: sim;
  • Preço médio no Brasil (agosto de 2026): R$ 900 a R$ 1.300.
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