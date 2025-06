Microsoft e AMD reforçam parceria para criar a próxima geração de consoles Xbox

Pressionada pelo sucesso do Switch 2 pelo domínio do sistema operacional Steam no mercado de jogos, a Microsoft tem adotado diversas iniciativas para fortalecer seu ecossistema e garantir sua posição no competitivo setor de games. Nesse sentido, a empresa anunciou uma nova parceria de longo prazo com a AMD para o desenvolvimento de dispositivos de próxima geração, renovando expectativas sobre um possível console portátil da linha Xbox.

Sarah Bond, presidente da Xbox, destacou em um vídeo que a Microsoft está investindo em uma linha de hardware diversificada, que incluirá consoles, dispositivos portáteis, PCs, nuvem e acessórios, com o objetivo de proporcionar aos jogadores uma experiência flexível, permitindo que joguem da forma e no local que preferirem.

Com a parceria com a AMD renovada, a Microsoft busca não apenas melhorar a qualidade gráfica, mas também garantir que a compatibilidade com os jogos das gerações anteriores da Xbox seja mantida nos novos dispositivos. Isso reflete a manutenção de um de seus maiores trunfos: a política de retrocompatibilidade, que permite aos jogadores continuarem acessando suas bibliotecas de jogos sem precisar comprar versões atualizadas.

Esse anúncio também dissipa temores de que a retrocompatibilidade fosse negligenciada nos novos dispositivos, especialmente após o lançamento do ROG Ally. Desenvolvido em parceria com a ASUS e equipado com a plataforma AMD Z2, o console portátil é baseado em Windows 11, o que impossibilita o funcionamento de muitos jogos do ecossistema Xbox.

Apesar disso, persistem dúvidas sobre a possível integração de jogos de outras plataformas, o que poderia expandir as opções para os usuários e tornar o ecossistema da Microsoft ainda mais atraente para diferentes jogadores.

Estratégia da Microsoft

No começo da semana passada, a Microsoft apresentou uma nova proposta para levar a experiência Xbox a dispositivos móveis, começando por um desenvolvido em parceria com a Asus: o ROG Ally. Foi reformulada a interface do Windows 11, com foco em desempenho, consumo de energia e integração entre plataformas.

Esse anúncio indicava uma continuidade da estratégia da empresa de forcar em parcerias após a notícia da suspensão do plano para desenvolvimento de um console portátil próprio da linha Xbox. Com ela, a Microsoft buscava estreitar colaborações com outros fabricantes, como Asus e Lenovo, e focar no aprimoramento da experiência de jogos no Windows 11.

Entretanto, com o reforço da parceria com a AMD, volta à cena a possibilidade de que, na nova linha de hardware, esteja incluído o tão aguardado console portátil próprio da linha Xbox. Por enquanto, o que pode ser afirmado é que a empresa segue adotando medidas para fortalecer seu ecossistema, reforçar suas parcerias e defender sua presença no mercado de games.