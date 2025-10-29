Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Threads lança função para criar posts que desaparecem após 24 horas

Chamado "ghost posts", recurso permite publicar conteúdos visíveis por apenas um dia, com curtidas privadas e respostas convertidas em mensagens diretas

Segundo a Meta, a funcionalidade permite que as pessoas se expressem de maneira “menos filtrada” (Jakub Porzycki/Getty Images)

Segundo a Meta, a funcionalidade permite que as pessoas se expressem de maneira “menos filtrada” (Jakub Porzycki/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 06h13.

Nesta segunda-feira (27), a Meta anunciou uma nova funcionalidade para o Threads: os ghost posts. Com o recurso, usuários podem fazer postagens “fantasmas”, ou seja, que desaparecem automaticamente da linha do tempo após 24 horas, como os stories, do Instagram, e são arquivadas, sem deixar vestígios visíveis para outros membros da plataforma.

A proposta dos ghost posts é incentivar o compartilhamento de pensamentos de forma mais autêntica, sem a pressão da permanência. Segundo a Meta, a funcionalidade permite que as pessoas se expressem de maneira “menos filtrada”.

Além de desaparecer após 24 horas, as curtidas nessas publicações ficam visíveis apenas para o autor da postagem. Caso alguém responda ao conteúdo, a resposta aparece como uma mensagem direta, acessível somente ao criador do post — o que cria uma interação mais privada.

Esse movimento pode também dar um impulso à caixa de entrada independente do Threads, que até agora não teve tanto engajamento quanto outras funcionalidades similares em plataformas concorrentes.

Como publicar um post temporário?

Para publicar um ghost post, basta clicar no ícone de fantasma na interface de composição do aplicativo. O conteúdo será exibido na linha do tempo com um balão de fala pontilhado e levemente sombreado, o que facilita a identificação em meio a postagens convencionais.

Com essa novidade, a Meta busca atrair usuários interessados em uma interação mais efêmera e sem o peso de ter suas postagens permanentemente visíveis, algo que pode aumentar a autenticidade no uso da plataforma.

Acompanhe tudo sobre:TecnologiaMetaThreads
Próximo

Mais de Tecnologia

Empresas chinesas de robotáxi superam rivais dos EUA e lideram expansão global

O novo Xbox será um PC? Entenda o novo plano da Microsoft

Eli Lilly e Nvidia criam supercomputador para desenvolver remédios com IA

PayPal anuncia parceria com OpenAI e primeiro dividendo de sua história

Mais na Exame

Tecnologia

Empresas chinesas de robotáxi superam rivais dos EUA e lideram expansão global

Inteligência Artificial

OpenAI atualiza ChatGPT para aprimorar respostas em conversas sensíveis

Negócios

O medo de assalto em SP fez esse russo criar um negócio de R$ 40 milhões

EXAME Agro

No Congresso Mundial da Carne, Donald Trump e China dominam as conversas