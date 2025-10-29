Threads lança função para criar posts que desaparecem após 24 horas

Nesta segunda-feira (27), a Meta anunciou uma nova funcionalidade para o Threads: os ghost posts. Com o recurso, usuários podem fazer postagens “fantasmas”, ou seja, que desaparecem automaticamente da linha do tempo após 24 horas, como os stories, do Instagram, e são arquivadas, sem deixar vestígios visíveis para outros membros da plataforma.

A proposta dos ghost posts é incentivar o compartilhamento de pensamentos de forma mais autêntica, sem a pressão da permanência. Segundo a Meta, a funcionalidade permite que as pessoas se expressem de maneira “menos filtrada”.

Além de desaparecer após 24 horas, as curtidas nessas publicações ficam visíveis apenas para o autor da postagem. Caso alguém responda ao conteúdo, a resposta aparece como uma mensagem direta, acessível somente ao criador do post — o que cria uma interação mais privada.

Esse movimento pode também dar um impulso à caixa de entrada independente do Threads, que até agora não teve tanto engajamento quanto outras funcionalidades similares em plataformas concorrentes.

Como publicar um post temporário?

Para publicar um ghost post, basta clicar no ícone de fantasma na interface de composição do aplicativo. O conteúdo será exibido na linha do tempo com um balão de fala pontilhado e levemente sombreado, o que facilita a identificação em meio a postagens convencionais.

Com essa novidade, a Meta busca atrair usuários interessados em uma interação mais efêmera e sem o peso de ter suas postagens permanentemente visíveis, algo que pode aumentar a autenticidade no uso da plataforma.