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O Claude caiu? IA da Anthropic tem instabilidade nesta terça-feira, 18

O Claude, inteligência artificial (IA) da Anthropic, passava por instabilidades nesta terça-feira, 18

Claude: IA da Anthropic estava fora do ar nesta terça-feira, 18 (sauloangelo - stock.adobe.com)

Claude: IA da Anthropic estava fora do ar nesta terça-feira, 18 (sauloangelo - stock.adobe.com)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 13h52.

Última atualização em 18 de agosto de 2026 às 13h53.

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O Claude, inteligência artificial (IA) da Anthropic, passava por instabilidades nesta terça-feira, 18, segundo relatos de usuários no site DownDetector.

O principal problema, segundo os usuários, estava no Claude Code.

Às 13h50, no horário de Brasília, o site oficial do Claude marcava uma taxa de erros elevada em vários modelos, como Claude Mythos 5, Claude Fable 5, Claude Opus 5, Claude Sonnet 5 e Claude Haiku 4.5, além de outras versões da plataforma.

O serviço informou que investigava os relatos de instabilidade e os erros elevados registrados nas requisições.

A causa da falha e a extensão do impacto não haviam sido detalhadas na atualização. Também não havia, no comunicado fornecido, previsão para a normalização do serviço.

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