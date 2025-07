Falta de ambição? Ex-executiva da Microsoft vê “morte” do hardware do Xbox

Apesar da ampla estratégia adotada nas últimas semanas pela Microsoft para consolidar sua posição no mercado de games, a empresa não tem conseguido convencer importantes nomes de que está no caminho certo. Laura Fryer, uma das integrantes da equipe responsável pelo primeiro console, por exemplo, declarou que o Xbox parece estar perdendo sua ambição no setor de hardware e até atestou sua morte.

Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, Fryer expressou frustração com a atual estratégia da Microsoft, especialmente após o lançamento do ROG Ally, desenvolvido em parceria com a ASUS. “Fico triste porque parece que o Xbox não tem mais interesse, ou não consegue mais, lançar hardware. Essa parceria indica uma saída gradual do mercado de hardware”, afirmou, completando que acredita que “o hardware do Xbox está morto”.

Fryer também criticou a ênfase excessiva da Microsoft no Game Pass, embora reconheça seu valor. Ela questionou a falta de uma visão clara para o futuro da plataforma, destacando que, embora o Xbox tenha um portfólio considerável, com sucessos como a remasterização de Oblivion, ainda falta à empresa novos sucessos significativos. “O que vai fazer as pessoas se importarem com o Xbox daqui a 25 anos?” questionou ela.

Qual o futuro do Xbox?

Nas últimas semanas, a Microsoft movimentado bastante sua divisão de games. A empresa reformulou a interface e o desempenho do Windows 11 para dispositivos móveis, adicionou jogos da Steam ao aplicativo Xbox para PCs e fortaleceu sua colaboração com a AMD para o desenvolvimento de uma nova geração de consoles.

Além disso, há rumores de que a Microsoft está planejando uma nova rodada de demissões, com cortes na divisão do Xbox e outras áreas, como parte dos preparativos para a próxima linha de hardware com chips da AMD.

Como a Microsoft ainda não divulgou informações sobre o lançamento de novos dispositivos, o futuro da marca permanece incerto. Em 2026, no aniversário de 25 anos do Xbox, quem sabe as novidades e respostas apresentadas não tragam um renascimento? Fryer, apesar das críticas, ainda mantém alguma expectativa: "Talvez no ano que vem tudo fique mais claro. Talvez vejamos algum brilho nas novidades anunciadas. Por enquanto, só nos resta esperar…"