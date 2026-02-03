Nintendo mantém meta de 19 milhões de Switch 2 vendidos até março de 2026

A Nintendo permanece confiante de que o Nintendo Switch 2 alcançará a previsão de 19 milhões de unidades vendidas até março de 2026, quando encerrará o ano fiscal atual. Até o momento, o aparelho lançado com 'Mario Kart World' teve 17,37 milhões de vendas ao redor do mundo, mesmo em torno de preocupações quanto ao preço exacerbado dos jogos exclusivos da desenvolvedora japonesa.

Foram as festas de final de ano que fizeram as expectativas financeiras para o Switch 2 desafogarem: somente em dezembro, mais de 7 milhões do novo console da Nintendo foram comercializados; nos Estados Unidos, o aparelho foi o mais vendido do setor no mês. O disparo contornou a expectativa de "implosão de vendas" prevista por investidores para os últimos meses do ano fiscal.

Ao todo, a receita da gigante japonesa cresceu 86% em comparação com o ano fiscal anterior e o lucro aumentou 24%, números beneficiados também pela constante procura pelo aparelho original da linha Switch. O lucro líquido da marca também superou as expectativas de 147,3 bilhões de ienes ao atingir o marco de 159,93 bilhões de ienes.

Estratégia diversificada

O lançamento do Switch 2, em junho de 2025, foi marcado por críticas aos preços e rápida falta de estoque, especialmente no Brasil, onde revendedores locais declararam a estreia como sucesso absoluto. Atualmente, a produção de consoles segue normalmente e ainda não foi impactada pelo problema global relacionado à ausência de componentes de memória, embora seja uma preocupação ativa de investidores para o futuro.

Ainda que a receita direta da biblioteca de jogos inéditos para o Switch 2 esteja majoritariamente apoiada nos jogos 'Mario Kart World' e 'Donkey Kong Bananza', a empresa tem inicialmente apostado em novas versões de clássicos instantâneos como 'The Legend of Zelda: Tears of Kingdom' e apostas futuras incluem 'Pokémon Pokopia', com lançamento planejado para 5 de março deste ano.

A empresa também tem investido em diversificar as possibilidades para detentores do console com portabilidade de jogos já muito populares nas plataformas rivais. 'Cyberpunk 2077', da CD Projekt RED, foi um dos escolhidos para a divulgação inicial do aparelho com o objetivo de mostrar a potência de desempenho. Agora, as franquias 'Indiana Jones', 'Fallout' e 'Resident Evil' estão na mira para os próximos meses.

Outras iniciativas para manter o interesse em ambos os aparelhos Switch incluem a expansão audiovisual, seguindo o recorde de bilheteria de Super Mario Bros. - O Filme com o iminente lançamento de 'Super Mario Galaxy' em 3 de abril de 2026. O primeiro longa-metragem animado baseado na vida de Mario e Luigi beneficiou diretamente as vendas do Switch original durante o primeiro trimestre de 2023, e expectativas giram em torno de um efeito similar para o Switch 2.