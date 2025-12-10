Tecnologia

Nintendo perde US$ 14 bi em valor de mercado com alta no custo de chips

Aumento de até 41% nos preços de memória pressiona margens do Switch 2 e encarece acessórios como cartões SD

Segundo a consultoria TrendForce, o preço dos módulos de memória RAM de 12GB usados no Switch 2 subiu 41% no trimestre atual (Reprodução)

Guilherme Bernardi
Redator

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 10h03.

As ações da Nintendo recuaram até 4,7% nesta quarta-feira, 10, atingindo o menor nível desde maio. O motivo é a preocupação crescente com o aumento dos custos de componentes eletrônicos, especialmente os chips de memória, o que ameaça a rentabilidade e a demanda pelo Switch 2, lançado em junho deste ano.

Segundo a consultoria TrendForce, o preço dos módulos de memória RAM de 12GB usados no Switch 2 subiu 41% no trimestre atual. Já os chips de armazenamento NAND ficaram 8% mais caros. Esse aumento afeta também os cartões de memória adicionais, considerados essenciais devido à capacidade limitada de armazenamento do console.

Nas últimas oito sessões de dezembro, as ações da Nintendo caíram em sete, resultando em uma perda de cerca de US$ 14 bilhões em valor de mercado. O desempenho reflete o temor de que os custos crescentes comprometam não só as margens da empresa, mas também a demanda, à medida que acessórios e jogos ficam mais caros para o consumidor.

Atualmente, um cartão SD de 256GB compatível com o Switch 2 pode custar cerca de US$ 89,99, valor que representa um custo indireto repassado ao jogador. No Brasil, em marketplaces como Amazon e Mercado Livre, o preço variava entre R$ 400 e R$ 499 nesta quarta-feira, 10.

Outro sinal de alerta veio com os primeiros descontos aplicados ao Switch 2, mesmo com o console batendo recordes de venda desde seu lançamento. Durante a Black Friday, a versão com o jogo Mario Kart World foi oferecida com desconto de US$ 50 – algo incomum tão perto do Natal.

No início de novembro, a Nintendo havia revisado para cima sua projeção de vendas do Switch 2. Com mais de 3,5 milhões de unidades vendidas em apenas quatro dias e 10,36 milhões até o começo do mês, a empresa japonesa aumentou sua meta de 15 milhões para 19 milhões de unidades até março de 2026.

Outros dispositivos também devem ficar mais caros

Nas últimas semanas, fabricantes como Lenovo, Dell, HP e Xiaomi anunciaram que smartphones e PCs devem ficar mais caros a partir de 2026, refletindo o aumento no custo de componentes.

Com a cadeia de suprimentos pressionada pela demanda do setor de inteligência artificial, a expectativa é de alta entre 5% e 10% nos preços desses produtos.

