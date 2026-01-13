Com jogos cada vez mais pesados e atualizações frequentes, o armazenamento interno do Nintendo Switch pode acabar rápido. Mesmo nos modelos mais recentes, o espaço disponível nem sempre acompanha quem quer ter vários conteúdos baixados ao mesmo tempo.

Nesse contexto, a expansão do armazenamento pode ser uma necessidade. E é aí que surge a dúvida entre os usuários: qual cartão de memória usar no Nintendo Switch?

Neste artigo, você vai entender:

Qual cartão de memória usar no Nintendo Switch;

Quais cartões são mais adequados para cada versão do Switch;

Se é possível usar microSD de qualquer marca;

O que o cartão pode salvar no videogame;

Onde fica o slot do cartão em cada modelo e;

Se é possível usar o Switch sem cartão de memória.

Qual cartão de memória usar no Nintendo Switch?

O Nintendo Switch aceita apenas cartões de memória do tipo microSD. Sendo assim, qualquer cartão do tipo funcionará no console — mas existem especificações sugeridas pela Nintendo para evitar lentidão e problemas de desempenho.

Para os modelos V1, V2, Lite e Oled, a Nintendo recomenda dispositivos compatíveis com a classe de velocidade Ultra High Speed Phase I (USH-I), com taxa de transferência entre 60 e 95MB/s ou superior. Quanto maior a velocidade, melhor será a experiência ao baixar, instalar e carregar jogos.

No caso do Nintendo Switch 2, não há recomendações oficiais da fabricante. No entanto, o console é compatível apenas com microSD Express, um padrão mais recente e mais rápido, cuja capacidade de transferência pode alcançar 2GB/s.

Quais são os padrões de microSD compatíveis com cada versão do Nintendo Switch?

São quatro padrões de microSD que podem ser utilizados no Switch:

microSD: até 2 GB;

microSDHC: de 4 a 32 GB;

microSDXC: 64 GB ou mais;

microSD Express: 2 TB.

As versões V1, V2, Lite e OLED aceitam todos esses padrões, enquanto o Nintendo Switch 2 só é compatível com o microSD Express.

Vale dizer que os cartões identificados como MicroSDXC II, que utilizam barramento UHS-II, não são compatíveis com o Nintendo Switch, que opera exclusivamente com o UHS-I.

Pode usar um microSD de qualquer marca?

Sim, desde que o microSD seja compatível com o padrão exigido pelo console.

De qualquer forma, a Nintendo recomenda priorizar fabricantes reconhecidas, com certificação da SD Association, para garantir que os produtos passaram por testes de desempenho e compatibilidade.

Também existem os cartões licenciados pela marca, produzidos em parceria com a SanDisk e Samsung e voltados especificamente para o Switch.

O que o cartão microSD pode armazenar no Nintendo Switch?

O cartão pode armazenar:

Jogos e aplicativos baixados;

Conteúdos adicionais (DLC);

Atualizações de software;

Capturas de tela;

Vídeos gravados no console.

Todas essas informações também podem ser transferidas da memória interna para o cartão microSD e fazer o caminho inverso.

Vale ressaltar, no entanto, que os dados de salvamento dos jogos não são armazenados no cartão, pois ficam restritos à memória interna do console ou à nuvem, quando disponível.

Onde fica o slot do cartão em cada versão do Switch?

A localização do slot varia conforme o modelo do console:

Nintendo Switch V1 e V2; canto inferior esquerdo da traseira, abaixo do suporte.

Nintendo Switch Lite: canto inferior esquerdo da parte traseira.

OLED: sob o suporte ajustável, no canto inferior esquerdo.

Nitendo Switch 2: parte inferior direita da traseira, abaixo do suporte ajustável.

Preciso formatar o microSD antes de usar no console?

A formatação não é obrigatória, mas é recomendada — especialmente para cartões novos ou utilizados em outros dispositivos, para reduzir o risco de incompatibilidade ou perda de dados.

Para fazer a formatação diretamente no Switch, é preciso fazer o seguinte caminho: Configurações > Console > Opções de formatação > Formatar o cartão microSD.

Posso usar mais de um cartão de memória?

Não. O console só aceita um microSD por vez, mas permite a troca de cartões, desde que o Switch esteja desligado. A recomendação da Nintendo é de usar um único cartão, pois jogos instalados em diferentes microSDs não podem ser combinados depois em um só.

É possível usar o Nintendo Switch sem cartão de memória?

Sim, pois o cartão microSD não é obrigatório. No entanto, o espaço disponível na memória interna do console — de 32 GB nos modelos V1, V2 e Lite e 64 GB no OLED — pode limitar a quantidade de jogos instalados e exigir a remoção de conteúdos para liberar o armazenamento.

Por isso, a recomendação para quem pretende baixar muitos jogos ou manter vários títulos instalados ao mesmo tempo é a de investir em um cartão microSD compatível com o Nintendo Switch que tem em casa.