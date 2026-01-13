Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Qual cartão de memória usar no Nintendo Switch?

Veja os microSD que são compatíveis com cada versão do console e o que é importante considerar na hora da compra

Console aceita apenas cartões microSD (SOPA Images/LightRocket /Getty Images)

Console aceita apenas cartões microSD (SOPA Images/LightRocket /Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 14h05.

Com jogos cada vez mais pesados e atualizações frequentes, o armazenamento interno do Nintendo Switch pode acabar rápido. Mesmo nos modelos mais recentes, o espaço disponível nem sempre acompanha quem quer ter vários conteúdos baixados ao mesmo tempo.

Nesse contexto, a expansão do armazenamento pode ser uma necessidade. E é aí que surge a dúvida entre os usuários: qual cartão de memória usar no Nintendo Switch?

Neste artigo, você vai entender:

  • Qual cartão de memória usar no Nintendo Switch;
  • Quais cartões são mais adequados para cada versão do Switch;
  • Se é possível usar microSD de qualquer marca;
  • O que o cartão pode salvar no videogame;
  • Onde fica o slot do cartão em cada modelo e;
  • Se é possível usar o Switch sem cartão de memória.

Qual cartão de memória usar no Nintendo Switch?

O Nintendo Switch aceita apenas cartões de memória do tipo microSD. Sendo assim, qualquer cartão do tipo funcionará no console — mas existem especificações sugeridas pela Nintendo para evitar lentidão e problemas de desempenho.

Para os modelos V1, V2, Lite e Oled, a Nintendo recomenda dispositivos compatíveis com a classe de velocidade Ultra High Speed Phase I (USH-I), com taxa de transferência entre 60 e 95MB/s ou superior. Quanto maior a velocidade, melhor será a experiência ao baixar, instalar e carregar jogos.

No caso do Nintendo Switch 2, não há recomendações oficiais da fabricante. No entanto, o console é compatível apenas com microSD Express, um padrão mais recente e mais rápido, cuja capacidade de transferência pode alcançar 2GB/s.

Quais são os padrões de microSD compatíveis com cada versão do Nintendo Switch?

São quatro padrões de microSD que podem ser utilizados no Switch:

  • microSD: até 2 GB;
  • microSDHC: de 4 a 32 GB;
  • microSDXC: 64 GB ou mais;
  • microSD Express: 2 TB.

As versões V1, V2, Lite e OLED aceitam todos esses padrões, enquanto o Nintendo Switch 2 só é compatível com o microSD Express.

Vale dizer que os cartões identificados como MicroSDXC II, que utilizam barramento UHS-II, não são compatíveis com o Nintendo Switch, que opera exclusivamente com o UHS-I.

Pode usar um microSD de qualquer marca?

Sim, desde que o microSD seja compatível com o padrão exigido pelo console.

De qualquer forma, a Nintendo recomenda priorizar fabricantes reconhecidas, com certificação da SD Association, para garantir que os produtos passaram por testes de desempenho e compatibilidade.

Também existem os cartões licenciados pela marca, produzidos em parceria com a SanDisk e Samsung e voltados especificamente para o Switch.

O que o cartão microSD pode armazenar no Nintendo Switch?

O cartão pode armazenar:

  • Jogos e aplicativos baixados;
  • Conteúdos adicionais (DLC);
  • Atualizações de software;
  • Capturas de tela;
  • Vídeos gravados no console.

Todas essas informações também podem ser transferidas da memória interna para o cartão microSD e fazer o caminho inverso.

Vale ressaltar, no entanto, que os dados de salvamento dos jogos não são armazenados no cartão, pois ficam restritos à memória interna do console ou à nuvem, quando disponível.

Onde fica o slot do cartão em cada versão do Switch?

A localização do slot varia conforme o modelo do console:

  • Nintendo Switch V1 e V2; canto inferior esquerdo da traseira, abaixo do suporte.
  • Nintendo Switch Lite: canto inferior esquerdo da parte traseira.
  • OLED: sob o suporte ajustável, no canto inferior esquerdo.
  • Nitendo Switch 2: parte inferior direita da traseira, abaixo do suporte ajustável.

Preciso formatar o microSD antes de usar no console?

A formatação não é obrigatória, mas é recomendada — especialmente para cartões novos ou utilizados em outros dispositivos, para reduzir o risco de incompatibilidade ou perda de dados.

Para fazer a formatação diretamente no Switch, é preciso fazer o seguinte caminho: Configurações > Console > Opções de formatação > Formatar o cartão microSD.

Posso usar mais de um cartão de memória?

Não. O console só aceita um microSD por vez, mas permite a troca de cartões, desde que o Switch esteja desligado. A recomendação da Nintendo é de usar um único cartão, pois jogos instalados em diferentes microSDs não podem ser combinados depois em um só.

É possível usar o Nintendo Switch sem cartão de memória?

Sim, pois o cartão microSD não é obrigatório. No entanto, o espaço disponível na memória interna do console — de 32 GB nos modelos V1, V2 e Lite e 64 GB no OLED — pode limitar a quantidade de jogos instalados e exigir a remoção de conteúdos para liberar o armazenamento.

Por isso, a recomendação para quem pretende baixar muitos jogos ou manter vários títulos instalados ao mesmo tempo é a de investir em um cartão microSD compatível com o Nintendo Switch que tem em casa.

Acompanhe tudo sobre:NintendoTecnologiaConsoles para jogos

Mais de Tecnologia

Mulheres e jovens redesenham o perfil do esporte no Brasil, aponta app Ticket Sports

Mark Zuckerberg anuncia iniciativa Meta Compute para ter infraestrutura própria de IA

Startups nucleares atraem investimento bilionário com reatores de pequeno porte

Como a Apple impulsionou o Google ao clube dos US$ 4 tri em valor de mercado

Mais na Exame

Brasil

Moraes rejeita recurso da defesa de Bolsonaro contra condenação por trama golpista

Pop

Quadrinista Scott Adams morre aos 68 anos

Esporte

Corinthians x São Paulo: como comprar ingressos do Majestoso 2026

Economia

Brasil deve crescer menos em 2026, projeta Banco Mundial