Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Notebook com IA virou critério para geração Z aceitar oferta de emprego, aponta levantamento

Estudo da Asus Business aponta que 81% dos líderes de PMEs veem tecnologias modernas como fator crítico para reter talentos da geração Z

André Lopes
André Lopes

Editor

Publicado em 3 de junho de 2026 às 17h26.

O notebook com IA passou a pesar na decisão de jovens profissionais ao avaliar uma oferta de emprego, segundo levantamento da Asus Business com líderes de pequenas e médias empresas. De acordo com dados computados pela empresa no segundo semestre de 2025, 81% dos líderes de PMEs consideram a adoção de tecnologias modernas um fator crítico para reter colaboradores jovens.

A pesquisa indica uma mudança na forma como a geração Z, formada por profissionais que cresceram com smartphones, redes sociais e rotinas digitais, interpreta os equipamentos oferecidos pelo empregador. O notebook corporativo deixa de ser visto apenas como ferramenta de trabalho e passa a funcionar como um sinal da cultura da companhia.

Para esse grupo, a qualidade do dispositivo pode indicar se a empresa valoriza flexibilidade, produtividade e integração com novas tecnologias. Nesse cenário, a inteligência artificial não aparece apenas como uma função extra, mas como parte da infraestrutura esperada em ambientes de trabalho mais digitais.

O levantamento também afirma que 82% dos líderes de PMEs preveem que a IA vai orientar uma mudança geracional nas práticas de negócio. A expectativa está ligada principalmente a modelos híbridos, nos quais mobilidade, autonomia e colaboração remota se tornaram fatores centrais da rotina profissional.

A lógica por trás dessa mudança é que ferramentas com IA podem automatizar tarefas manuais e repetitivas, como organização de reuniões, transcrições, traduções e fluxos administrativos. Com isso, o profissional tende a concentrar mais tempo em inovação, criatividade e pensamento estratégico, áreas em que a geração Z busca atuar desde o início da carreira.

Na prática, o equipamento corporativo passa a ser parte da proposta de valor feita ao candidato. Em vez de ser tratado apenas como item de infraestrutura, o notebook entra na conta da experiência do colaborador e pode influenciar a percepção sobre o quanto a empresa está preparada para novas formas de trabalho.

Dispositivo também pesa na produtividade das empresas

O levantamento da Asus Business também aponta que a escolha do hardware, termo em inglês para os componentes físicos de um computador, tem impacto direto na operação das companhias. Segundo a empresa, 25% das companhias enfrentam interrupções constantes nas atividades por falhas de dispositivos.

Além disso, 22% dos líderes relatam situações frequentes de quedas ou manuseio intenso, enquanto mais de 20% apontam desgaste acelerado dos equipamentos em condições reais de uso, como cafés, coworkings, reuniões externas e viagens. Para 76% dos entrevistados, dispositivos corporativos deveriam ter vida útil maior do que aparelhos de uso pessoal.

“A tecnologia tornou-se um pilar central na experiência do colaborador. Ao fornecer ferramentas com IA integrada e durabilidade comprovada, as empresas não apenas reduzem custos operacionais com manutenção preventiva, mas sinalizam um ambiente voltado para a inovação e para o bem-estar do profissional”, afirma Henrique Costa, gerente de produtos Commercial da Asus Brasil.

A empresa afirma que desenvolveu a linha Asus ExpertBook P para atender a esse tipo de demanda. Os notebooks são voltados ao trabalho híbrido e trazem IA integrada, além da suíte Asus MyExpert, que reúne ferramentas de colaboração por IA, tradução automática, transcrição de reuniões e marcas d’água de segurança.

Segundo a Asus, os modelos também contam com chassi reforçado, teclados resistentes a derramamento de líquidos, testes internos e da indústria, além de diagnósticos inteligentes para manutenção preventiva. A proposta é reduzir o tempo de máquina parada e os custos operacionais associados a falhas de equipamentos.

Em um mercado mais disputado por jovens talentos, o levantamento reforça a tese de que o notebook corporativo deixou de ser apenas custo operacional. Ele passou a compor a imagem da empresa como empregadora e, para parte da geração Z, pode funcionar como critério na hora de aceitar ou recusar uma vaga.

“As empresas que ainda tratam o notebook corporativo como item de linha de custo vão sentir isso na capacidade de contratar. O mercado já deu o recado: para a Geração Z, tecnologia não é benefício, é critério”, diz Costa.

Acompanhe tudo sobre:NotebooksAsus

Mais de Tecnologia

Comissão Europeia propõe plano para garantir soberania tecnológica do bloco

Meta amplia agente de IA no WhatsApp, inclui Instagram e prepara cobrança para PMEs

BYD e XPeng apostam em robôs humanoides para diversificar negócios

Hong Kong concentra quatro dos cinco maiores IPOs globais de IA no 1º trimestre

Mais na Exame

Marketing

Amstel aposta em história real para campanha do mês do Orgulho LGBT+

ESG

As barreiras que ainda separam o Brasil do futuro do armazenamento de energia em baterias

Carreira

‘Sustentabilidade é parte da estratégia’: CFO da Pfizer aponta o que mudou nas finanças

Um conteúdo Bússola

O impacto da IA generativa na rotina dos CFOs