Nintendo anuncia novo filme do Mario para 2026; saiba o que esperar

Depois do sucesso de bilheteria de "Super Mario Bros.: O Filme", que arrecadou nada mais nada menos que US$ 1,3 bilhão em 2023, a Nintendo anunciou no domingo, 10, que unirá forças com o estúdio de animação Illumination novamente para produzir um novo filme do "Super Mario", com data de lançamento prevista para 3 de abril de 2026.

Segundo informações do The Japan Times, o anúncio coincidiu com uma série de notícias relacionadas para comemorar o Mario Day — 10 de março — e incluiu a data de lançamento nos cinemas.

Minna de Ouro

A empreitada cinematográfica anterior foi um sucesso mundial e contribuiu significativamente para reforçar os ganhos anuais da Nintendo em 2023. Com uma bilheteria de mais de US$ 1,3 bilhão em todo o mundo, "Super Mario" tornou-se o segundo filme de maior bilheteria do ano passado, atrás apenas de Barbie.

A produção do filme será novamente feita pela parceira entre Universal Pictures e Nintendo.

O diretor executivo da Illumination, Chris Meledandri, e o criador de Mario, Shigeru Miyamoto, estão confirmados para repetir seus papéis como produtores. Aaron Horvath e Michael Jelenic estão prontos para dirigir o longa mais uma vez, enquanto Matthew Fogel retornará como roteirista.

Os próximos planos da Nintendo incluem o lançamento antecipado de seu sucessor para o console Nintendo Switch e uma colaboração com a Sony para uma adaptação cinematográfica de "The Legend of Zelda".

Os fãs também estão aguardando a abertura de uma nova atração temática de Donkey Kong no Super Nintendo World no Universal Studios Japan, em Osaka, no final deste ano.