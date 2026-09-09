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iPhone 18 Pro tem resfriamento até três vezes melhor, diz Apple

Melhoria vem de um redesenho que aproxima o processador da câmara de vapor — e chega junto com o primeiro chip da Apple em 2 nanômetros

O novo design aproxima o processador da câmara de vapor para melhorar a dissipação de calor durante tarefas pesadas. (Reprodução)

O novo design aproxima o processador da câmara de vapor para melhorar a dissipação de calor durante tarefas pesadas. (Reprodução)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 14h36.

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A Apple anunciou nesta terça-feira, 9, que o iPhone 18 Pro oferece um sistema de resfriamento até três vezes mais eficiente do que o do modelo do ano passado. A melhora vem de um novo desenho de chip que aproxima o processador da câmara de vapor do aparelho, permitindo desempenho sustentado por mais tempo em tarefas pesadas, como jogos.

O aparelho estreia o A20 Pro, primeiro chip da Apple fabricado em processo de 2 nanômetros, com CPU de 6 núcleos (2 de alto desempenho e 4 de eficiência) e GPU de 7 núcleos, 40% mais rápida que a geração anterior.

O Neural Engine, responsável por tarefas de inteligência artificial no aparelho, passa a ter 32 núcleos, e a largura de banda de memória cresce 50% — ganho que deve beneficiar diretamente recursos de IA rodando localmente no aparelho, sem depender da nuvem.

A bateria do iPhone 18 Pro iguala a autonomia do iPhone 17 Pro Max do ano passado, enquanto o iPhone 18 Pro Max promete até 30 horas de uso contínuo. O carregamento com fio também ficou mais rápido.

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