iPhone 18 Pro tem resfriamento até três vezes melhor, diz Apple

A Apple anunciou nesta terça-feira, 9, que o iPhone 18 Pro oferece um sistema de resfriamento até três vezes mais eficiente do que o do modelo do ano passado. A melhora vem de um novo desenho de chip que aproxima o processador da câmara de vapor do aparelho, permitindo desempenho sustentado por mais tempo em tarefas pesadas, como jogos.

O aparelho estreia o A20 Pro, primeiro chip da Apple fabricado em processo de 2 nanômetros, com CPU de 6 núcleos (2 de alto desempenho e 4 de eficiência) e GPU de 7 núcleos, 40% mais rápida que a geração anterior.

O Neural Engine, responsável por tarefas de inteligência artificial no aparelho, passa a ter 32 núcleos, e a largura de banda de memória cresce 50% — ganho que deve beneficiar diretamente recursos de IA rodando localmente no aparelho, sem depender da nuvem.

A bateria do iPhone 18 Pro iguala a autonomia do iPhone 17 Pro Max do ano passado, enquanto o iPhone 18 Pro Max promete até 30 horas de uso contínuo. O carregamento com fio também ficou mais rápido.